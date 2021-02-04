5月至8月，洛阳将发放5000万元惠民“大礼包”促消费

记者从市发改委获悉，在今年5月至8月“钜惠夏季·火热中原”活动期间，我市将开展一系列富有洛阳特色的“约惠古都、畅游河洛”促消费活动，届时市本级将发放5000万元惠民“大礼包”，县区同时筹措资金开展系列活动，共同掀起省市县联动、覆盖全行业的消费热潮。

记者从市发改委获悉，在今年5月至8月“钜惠夏季·火热中原”活动期间，我市将开展一系列富有洛阳特色的“约惠古都、畅游河洛”促消费活动，届时市本级将发放5000万元惠民“大礼包”，县区同时筹措资金开展系列活动，共同掀起省市县联动、覆盖全行业的消费热潮。

“钜惠夏季·火热中原”是我省结合全国5月消费促进月系列活动，在全省范围内开展的促消费专项行动，将从5月开始，持续至8月底。在此期间，我市将围绕文旅、汽车、商超、餐饮、家电等多个领域，以“月月有主题、周周有活动、天天有优惠”为目标，让广大消费者嗨玩、嗨购、嗨吃，具体发力以下四大板块——

●乐享山水，文旅促消费。活动期间，我市将持续开展“古都夜八点相约洛阳城”“研学洛阳、读懂中国”和“遇见洛阳、邂逅清凉”避暑度假季、“自游洛阳、乐享山水”系列自驾游等文旅促消费活动；市本级将发放2000万元电子消费券，助力市民、游客在景区、研学基地等消费。我市还将推出特色文旅产品和系列优惠政策，更好满足广大游客对高品质文化消费的需求。

●乐享补贴，汽车欢乐购。市本级将筹措2000万元资金，对在洛阳汽车销售企业购买新车的个人消费者给予补贴，并引导汽车销售企业开展各类展销活动，为消费者提供降价让利等购车优惠。另外，依托去年以来设立的专项奖励资金，我市还将对购买新能源物流配送货车的，给予每台车0.6万元至2万元运营奖励。