中国空间站建设有咱“洛阳保障”

昨日11时23分，中国空间站天和核心舱发射升空，准确进入预定轨道，标志着我国空间站建造进入全面实施阶段。记者当日从洛阳轴承研究所有限公司(简称轴研所)获悉，由该企业自主研制的多款新型特种轴承产品应用在天和核心舱上，为后续推进的空间站在轨组建提供重要保障。

又一“洛阳创新”助力我国建设航天强国！

昨日11时23分，中国空间站天和核心舱发射升空，准确进入预定轨道，标志着我国空间站建造进入全面实施阶段。记者当日从洛阳轴承研究所有限公司(简称轴研所)获悉，由该企业自主研制的多款新型特种轴承产品应用在天和核心舱上，为后续推进的空间站在轨组建提供重要保障。

完成空间站在轨组建，是我国建设航天强国的重要标志。在此期间，空间站要为长期在轨工作生活的航天员提供必需生命资源，如再生水、氧气等，这也是空间站与以往“天宫一号”“天宫二号”空间实验室的主要区别之一。因此，在其建设中应用的可再生环境控制与生命保障技术，显得尤为重要。

“我们通过不懈创新，最终成功研发出多款新型特种轴承产品，应用在中国空间站天和核心舱搭载的可再生环控生保系统中，为对应技术落地提供保障。”轴研所相关负责人表示。