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洛阳市政府办公室举办党史学习教育微党课比赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.30 08:15

　　近日，市政府办公室举办“学党史、知党情、强党性、跟党走”党史学习教育微党课比赛，13名选手结合党史学习教育和自身工作经历，用讲故事的方式为观众呈现独具特色的微党课。

　　“作为服务文旅口工作的一员，我不仅是古都文化遗产保护传承的参与者，更是保护成果的受益者。”选手程芳芳结合自身工作，以“坚定文化自信，讲好洛阳故事”为主题，讲述千年古都如何在传承创新中坚定文化自信。

　　选手梁松江则通过分享一幅名画《南昌起义》，带领大家重温那段峥嵘岁月，缅怀老一辈革命家不畏艰险、顽强奋斗的精神。他说：“我们要传承发扬革命先辈担当作为的伟大精神，以只争朝夕的劲头，拼搏实干、奋勇争先，为洛阳转型发展高质量发展奉献青春、奉献才智。”

　　…………

　　选手们紧扣主题，用身边的鲜活典型事例和生动质朴的语言，将党史学习融入一个个故事里、一篇篇讲稿里，以小见大，让党史学习教育走深走实。

　　选手们纷纷表示，此次微党课大赛不仅丰富了党史学习教育的形式和内容，也进一步激发了广大党员干部干事创业的动力与活力，凝聚奋进力量，以优异成绩迎接建党100周年。（记者 何奕儒 实习生 苑曼琳 通讯员 高豪杰）
[ 责任编辑：崔利利]
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