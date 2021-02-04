倒计时5天!“读红色经典 颂百年丰碑”有奖诵读、征文活动等您投稿

以文字为媒，献礼中国共产党百年华诞；以朗诵为纽带，彰显城市经久不息的文化魅力……“读红色经典 颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动自3月25日启动以来，在社会各界引起热烈反响,连日来，各企事业单位、图书馆、社区、学校等机构，通过集中开展经典诵读比赛、诗文朗诵会等红色文化系列主题活动，重温中国共产党所走过的辉煌历程，在洛阳都市圈范围内掀起了一股浓厚的“红色文化”热潮。

以文字为媒，献礼中国共产党百年华诞；以朗诵为纽带，彰显城市经久不息的文化魅力……“读红色经典 颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动自3月25日启动以来，在社会各界引起热烈反响,连日来，各企事业单位、图书馆、社区、学校等机构，通过集中开展经典诵读比赛、诗文朗诵会等红色文化系列主题活动，重温中国共产党所走过的辉煌历程，在洛阳都市圈范围内掀起了一股浓厚的“红色文化”热潮。

以活动促党建

涧西区广文路社区组织“诵读经典”活动

“今年是中国共产党成立100周年，涧西区广文路社区以‘学党史、悟思想、办实事、开新局’为引领，发挥党员带头作用，在社区内组织开展诵读经典活动，通过朗诵红色经典诗歌和经典段落，唤起大家对激情燃烧岁月的温暖回忆，使大家充分感受到信仰的力量，进一步增强了党员的凝聚力和党组织的号召力。”广文路社区书记李鹏说，此次开展的诵读活动是积极响应“读红色经典颂百年丰碑”征集活动号召，诵读活动中评选出的优秀作品将会上传至洛阳网征集平台。

以活动促教学

田馨儿

“通过诵读《追寻百年足迹》，我深刻地感受到今天的幸福生活来之不易。新中国的诞生，是无数革命先烈用鲜血和汗水换来的，我会从现在做起，好好学习，长大后做一个对祖国、对社会有用的人。”北京第二实验小学洛阳分校区凝碧校区5年级学生田馨儿说。

王忆舒

“我投稿的文字作品是《心中的火焰》，每次升旗仪式时，鲜红的五星国旗和红领巾都会让我联想到勇敢的红军战士，他们身上舍己为人、不畏艰难的品质是我学习的榜样，长大后我一定要成为一名共产党员。”北京第二实验小学洛阳分校区凝碧校区5年级学生王忆舒说。

陈向芳

“中国共产党的百年奋斗历程，是最好的‘教科书’，用青少年喜闻乐见的方式讲好红色故事，搞好红色教育，让红色基因、革命薪火代代相传。”北京第二实验小学洛阳分校区党总支部书记陈向芳说，今年是建党100周年，举办“读红色经典颂百年丰碑”征集活动非常有意义，学校以此活动为契机，组织开展了形式多样的“红色教育”系列活动，广泛动员师生积极参与征集活动，以活动促教学，将红色教育深入到学生的日常学习和生活中，帮助学生扣好人生“第一粒扣子”，引导他们知史爱党、知史爱国。

作品征集即将截止 诚邀您的参与

据悉，“读红色经典颂百年丰碑”有奖诵读、征文活动作品征集时间将于5月1日截止，仅剩5天。如果您想以文字为媒向中国共产党成立100周年献礼，如果您想以朗诵为纽带展示城市的独特魅力，如果您想以声传情擦亮洛阳“诗和远方”的城市名片，请扫描下方二维码，进入洛阳市图书馆微信公众号，回复关键词“诵读”或者“征文”，即可获取报名链接。

洛阳市图书馆微信公众号

本次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文学艺术届联合会主办，洛阳都市圈五地市公共图书馆及洛阳网共同承办。(洛阳网记者 张晓丹 文/图)