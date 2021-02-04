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洛阳开展“乐养居”等级评定工作 促进养老机构高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.27 08:44

　　“乐养居”建成投用后，如何持续提升养老服务质量？23日，记者从市民政局获悉，全市养老机构(包括“乐养居”)通过等级评定工作，促进养老机构高质量发展。

　　“去年11月，我市首批评定‘乐养居’79个，获得等级评定的有61个，其中AAA级10个、AA级22个、A级29个，无等级18个。”市民政局养老服务科相关负责人说，目前，第二批“乐养居”等级评定工作正在进行。

　　今年1月，市民政局发布《洛阳市养老机构等级评定管理办法和标准(试行)》指出，养老机构(包括“乐养居”)等级评定，是指市、县级人民政府民政部门为依法履行养老机构综合监管职责，促进养老机构高质量发展，依照规范的方法和程序，由等级评定机构根据等级评定标准及实施细则，对养老机构进行客观、全面的评定，并作出等级评定结论。

　　全市养老机构等级评定采用等级制，从高到低分为AAAAA到A五个等级。养老机构评定等级有效期为3年。

　　等级评定以《洛阳市养老机构等级划分与评定细则(试行)》(简称《细则》)为评定标准，等级评定总分为1000分，包括环境120分、设施设备130分、运营管理150分、服务600分。

　　《细则》详细列出了“乐养居”等养老机构的空间配置要求，包括老年人居室内床位平均可使用面积不低于6平方米，单人居室使用面积不低于10平方米，老年人居室、卫生间、洗浴空间设置紧急呼叫装置或为老年人配备可穿戴紧急呼叫设备，养老机构出入口、就餐空间、活动场所安装视频监控系统，洗浴空间有包括但不限于防滑地面、安全扶手等安全防护措施，并留有助浴空间等11项内容。

　　“乐养居”等养老机构应同时提供的服务项目包括但不限于出入院服务、生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务、洗涤服务、医疗护理服务、心理/精神支持服务、安宁服务、委托服务等。(记者 余子愚 通讯员 张雅兰)
[ 责任编辑：马佳佳]
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