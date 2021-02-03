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洛阳“乐养居”有序恢复开放 这些注意事项要知道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 20:44
老人在西工区市府院社区“乐养居”排队打饭

　　17日，洛报融媒记者从我市民政部门获悉，近日，根据疫情防控最新形势，我市“乐养居”有序恢复开放。老人进入“乐养居”，须佩戴口罩、接受体温测量、登记信息，避免人员聚集。

　　当日上午，洛报融媒记者刚走进西工区市府院社区“乐养居”，就听到二楼传来动听的歌声，原来是几名老人在练习合唱。

　　“3月8日，我们接到西工区民政局的通知，因疫情防控而暂停服务的‘乐养居’可有序恢复开放。”西工区市府院社区“乐养居”负责人杨女士说，工作人员到岗后，认真打扫卫生，进行消杀工作，恢复开放后每天坚持三次消杀。

　　“为抓好常态化疫情防控，老人进入‘乐养居’须佩戴口罩，并接受体温测量、登记信息。”杨女士介绍，西工区市府院社区“乐养居”恢复开放后，助餐服务同步恢复，老人可在“乐养居”享受三餐服务。为了减少人员聚集，建议老人将饭菜打包回家用餐。

　　随后，洛报融媒记者前往老城区龙城嘉园社区“乐养居”了解到，接到老城区民政局的通知后，该“乐养居”已恢复开放，老人可在“乐养居”参加唱歌、跳舞、八段锦、绢花制作等文体活动，不过暂未恢复提供助餐服务，预计3月23日恢复。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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