洛阳已有“乐养居”91个　为10万余名老人提供舒心的养老服务

我市“乐养居”建设取得新进展。21日，记者从市民政局获悉，目前，我市已有“乐养居”91个，为10万余名老人提供舒心的养老服务。

编者按

近年来，我市将建设“乐养居”纳入重点民生实事工作安排，越来越多的老年人能在家门口享受舒心的养老服务。为助力打造“乐养居”养老服务民生品牌，推动“老有所养”不断取得新进展，从即日起，洛阳日报推出“‘乐养居’里，享晚年”系列报道，敬请关注。

我市“乐养居”建设取得新进展。21日，记者从市民政局获悉，目前，我市已有“乐养居”91个，为10万余名老人提供舒心的养老服务。

“远山如画眉，不要描。画山难画树，画人难画手……”21日10时许，在西工区金谷园办事处“乐养居”，82岁的画家任华正在讲解山水画画法，他的学生是十几名老年人。

“任华老师有很高的国画素养，我零基础学画画，按照老师的讲解来画，觉得很有收获。”67岁的陈女士说，她家住解放路附近，经常步行来这里学习国画。

“金谷园办事处‘乐养居’投用后，我们开设了书画课，邀请任华老师来为喜欢书画的老年人讲课。”该“乐养居”负责人毛何燕告诉记者，每周三9时到11时，是任华老师的国画课，每周五10时到11时，是另一名老师的书法课。

金谷园办事处“乐养居”位于西工区纱厂东路凌宇犀地小区正对面，面积近850平方米，设有书画区、图书区、棋牌区等，均免费开放。此外，该“乐养居”还提供助餐、助浴、理发等服务，对老年人收取成本价。

目前，金谷园办事处“乐养居”向老年人提供午餐和晚餐，每天用餐人数在160人次左右。

“周一上午，形体；下午，唱歌、戏曲。周二上午，舞蹈、朗诵；下午，工笔画……”老城区龙城嘉园社区“乐养居”大厅的墙上，张贴着周一至周五的活动公示，丰富多彩的活动，受到社区老年人的欢迎。

此外，龙城嘉园社区“乐养居”还向老年人提供公益理发、义诊、法律援助、心理疏导、家政、日常安全防范等服务，为行动不便的老年人提供送餐服务。

“今年我市重点民生实事工作要求，新建、改扩建‘乐养居’90个，我们将按照时间节点，尽早完成任务，尽快惠民。”市民政局养老服务科相关负责人说，我市还将完善养老服务体系，推进“乐养居”规范化、标准化管理。

“各县区新建和已建成社区养老服务中心统一命名为‘乐养居’后，养老服务将由‘四助一护’(助餐、助浴、助洁、助医和巡护)逐步提升为‘十助二护’(助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行、助乐、助购、助聊、助学和护理、巡护)，满足老年人各种养老需求。”该负责人说。（记者 余子愚 通讯员 张雅兰 文/图）