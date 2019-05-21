洛阳高新区（自贸区）已完成约六成常用审批事项优化

26日，记者从洛阳高新区(自贸区)获悉，随着近日该区针对7个领域出台系列审批改革文件，目前洛阳高新区(自贸区)已完成涵盖住建等八个部门在内的七大领域审批制度改革，优化审批事项约占常用审批六成。

26日，记者从洛阳高新区(自贸区)获悉，随着近日该区针对7个领域出台系列审批改革文件，目前洛阳高新区(自贸区)已完成涵盖住建等八个部门在内的七大领域审批制度改革，优化审批事项约占常用审批六成。

推进审批改革，主要目的是通过解决市场主体准入后“准营”难问题，持续优化营商环境，激励市场主体发展。此次洛阳高新区(自贸区)围绕7个领域实施的改革，涵盖5项告知承诺制改革、1项简化审批改革、1项减证改革，具体包括——

对从事拍卖业务许可、第二类医疗器械经营备案、人力资源服务许可、取消药店筹建审批、食品经营许可(仅销售预包装食品)等5项事项实行告知承诺，转变“先材料后审批”的传统服务流程，放宽准营条件、加强事中事后监管。市场主体可以根据自身意愿，通过提交承诺书先行办理准营许可，将通过数据共享可以核验的申请材料全部取，最大限度给企业减负，助力企业把更多的精力投入市场经营；

对劳务派遣经营许可实行全程网办，通过部门间数据共享等手段，让“数据多跑腿”，减少群众跑路，将办事材料压减到5种；

对一类医疗器械产品与生产备案实行“合二为一”，通过减证简政，允许两种备案同时申请、同时批复，不必一事一办，大幅提高准营效率。

“这是我们继推出简化城镇老旧小区改造项目施工许可审批等系列优化措施后，实施的又一次大规模审批服务改革。“三区行政审批局相关负责人表示。

下一步，洛阳高新区(自贸区)将继续发挥先行先试功能，持续实施审批制度改革创新，推动照后减证和简化审批，奋力构建“信用办事”的服务理念和营商环境，为企业经营发展打造最适宜营商环境，持续助力我市打造营商环境新高地。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 董琼琼)