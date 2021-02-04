8日上午，作为第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会系列经贸活动之一，洛阳高新区(自贸区)智能制造高质量发展论坛举行。
8日上午，作为第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会系列经贸活动之一，洛阳高新区(自贸区)智能制造高质量发展论坛举行。
8日上午，作为第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会系列经贸活动之一，洛阳高新区(自贸区)智能制造高质量发展论坛举行。
论坛采取线上直播和线下分享同步进行的方式，邀请丝路研究院(海口)首席专家、院长张湧围绕“自贸改革与数字化的相互赋能：以制度创新促进洛阳产业高质量发展”主题发表现场演讲，为自贸区洛阳片区加快装备制造业转型升级提供宝贵经验。
随后，洛阳高新区(自贸区)管委会聘任张湧为“三区融合”高质量发展智库专家，为下一步“三区”建设提供更多智力支持。
近年，洛阳高新区(自贸区)相继与河南大学黄河文明与可持续发展研究中心等单位签署战略合作协议，通过开展全方位产学研合作，为“三区融合”高质量发展积极打造智库，共同为建设高水平、高质量的自贸区探索具有洛阳特色的新路径。
副市长胡加彬参加相关活动。(记者 陈曦 通讯员 马素连 王思臣)
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