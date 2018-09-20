洛阳自贸区、自创区、高新区营商环境评估报告发布 多项指标模拟排名全球前50位

近日，中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区、郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区、洛阳国家高新技术产业开发区“三区”2018年营商环境评估报告发布。报告显示，2018年“三区”营商环境评估结果良好，多项指标模拟排名在全球前50位。

近日，中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区、郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区、洛阳国家高新技术产业开发区“三区”2018年营商环境评估报告发布。报告显示，2018年“三区”营商环境评估结果良好，多项指标模拟排名在全球前50位。

此次评价指标体系由自贸区洛阳片区与曾参与北京等多个城市营商环境评价的普华永道会计师事务所联合设计，涵盖22个维度75个二级指标，包含世界银行评价营商环境的全部维度，这意味着该体系保持甚至突破了现有国际标准。在实际操作中，评价采取网络数据搜集结合案例情景模拟方法，共涉及155家企业和15家行政事业单位。

整体评估结果良好

报告显示，2018年“三区”营商环境整体评估结果良好，近八成指标得分在4分以上(满分5分)，其中得分最高的5个维度分别为企业开办、办理施工许可、获得电力、财产登记和执行合同。

此次评估的一大亮点是将世界银行关于营商环境评价的10个维度全部纳入，通过对照世界银行相应评分标准，还能够实现在世界范围内与其他经济体进行对比。

结果显示，78%的区内企业对于世界银行营商环境的10个维度下各项指标对应的工作表示满意，有7个维度满意度超过80%。

其中，在企业开办方面，“三区”平均开办天数为5.7个工作日，优于2019世界银行评测中国水平的8.6天，全球模拟排名第36位。

在办理施工许可方面，“三区”评测结果平均为73.44个工作日，优于2019世界银行评测中国水平的155.1天，全球模拟排名第16位。

在获得电力和纳税方面，“三区”评测时间分别为34.45天和140天，与2019世界银行评测中国水平持平，全球模拟排名分别在第19位、第50位。

在保护知识产权方面，超80%的企业对于商标注册审批程序及商标监管力度表示合理和满意，82%的企业对于专利监管力度表示满意。

在企业注销方面， 81%的企业对于注销程序简便性及规范性表示满意。

97%的企业认为“三区”准入“无障碍”

结合“三区”发展特色，此次普华永道对于“三区”在市场开放程度、企业投资意愿、行政审批效能、企业“走出去”便利程度、事中事后监管机制有效程度开展评估。

97%的企业认为准入不存在障碍，各种类型企业可以公平进入市场；78%的企业对行政审批效能表示满意；73%的企业对“走出去”政策和流程便利度表示满意；52%的企业表示未来有增资意愿；约50%的企业认为事中事后监管有效及规范。

根据企业反馈，政府职能转变、办事便利性提升及市场规范化三个方面，是“三区”融合发展后对自身影响最大的方面，其次是整体营商环境的改变和“三区”提供的投资便利及带来的更多业务机遇。超过90%的企业表示对“三区”加快政府职能转变方面的工作满意，其中政府减少行政审批事项、缩短行政审批时间、实行“多证合一、一照一码”登记制度、“一网通办”服务等改革事项，被认为对企业帮助最大。

多项创新做法获评估“点赞”

此次评估还针对“三区”在营商环境改革创新、提升区域高质量发展方面的优秀做法给予称赞。

在“放管服”改革方面，推出“一枚印章管审批，一支队伍管执法，一个专网搞服务”的“三个一”政务服务新模式，真正实现为企业减负。

在商事登记制度改革方面，实现全省率先“网上可办”和“一网通办”100%达标；设立企业登记“单一窗口”，开办企业最快60分钟完成；在全省率先实现了企业注销“一窗受理、一次办妥”，真正便利了企业开办和注销。

在产业发展方面，打通政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”，推动创新链、产业链、资金链、政策链“四链融合”，创新生态格局，鼓励企业做大做强。

在扩大双向开放平台建设方面，利用“三大开放平台”，即洛阳丝路小镇、洛阳-布哈拉产业园、洛阳-瓜达尔港产业园，多措并举，鼓励企业“引进来”与“走出去”，加大国际产能合作，积极融入“一带一路”建设。

在金融服务方面，通过“科技保”“科技贷”等业务，为中小微企业发展提供源源不断的动力。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 汪冰冰）