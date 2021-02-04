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电影《伪证》本周上映 编剧之一是洛阳退休干部李战军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.20 18:01
编剧李战军（图片由本人提供）

　　法治题材电影《伪证》将于4月23日全国公映。洛报融媒记者从洛阳市纪委监委获悉，该片的编剧之一李战军是洛阳市纪委监委的一名副县级退休干部。

　　《伪证》是一部描写检察机关开展公诉工作的电影。该片通过滨海市人民检察院检察官孟晖、李萌等组成的办案组办理一起故意杀人案的故事，艺术再现了“审查起诉”和“出庭公诉”的曲折过程。剧中，检察官面对法庭的风云突变和审判长建议撤案的窘境，赴千里之外取证，历经重重曲折，最终锁定证据，将案犯再次送上被告席。影片通过一个个生动情节刻画出检察官鲜明的人物性格，通过严谨、完美的“指控”反映出检察官的大智大勇，彰显了国家公诉机关的良好形象。

　　李战军从部队转业后，一直在洛阳市纪委监委工作，热爱文艺创作。近年来，他先后创作法治题材电视剧本10余部，分别在重庆电视台相关栏目、央视《普法栏目剧》中播出。《伪证》是李战军与他人共同创作的首部电影剧本。

　　李战军介绍，电影《伪证》取材于另一编剧徐苏林在《报告文学》中报道的真实案件，他们将这起案件的故事情节作为素材进行了影视文艺创作，弘扬法治精神，倡导公平正义，并在此基础上添加了其他故事情节，使得该剧更具矛盾冲突，结构更加严谨，人物个性特征更加鲜明。

　　该片由北京千奇特文化传媒有限公司投资拍摄，曾执导过《国家公诉》《我主沉浮》等影视作品的著名导演蒋绍华担任该片导演，著名演员陈威、徐光宇、徐熙儿、钟小丹等倾力加盟。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)
[ 责任编辑：马佳佳]
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