牛！为热映电影《我的姐姐》配乐的是洛阳小伙

近期，电影《我的姐姐》正在全国热映，影片中偏向文艺片式的配乐击中了不少观影者的心，在为全片配乐的大音吾声音乐公司中，27岁的洛阳人高天祥是主力。

《我的姐姐》宣传海报

近期，电影《我的姐姐》正在全国热映，影片中偏向文艺片式的配乐击中了不少观影者的心，在为全片配乐的大音吾声音乐公司中，27岁的洛阳人高天祥是主力。

“一些经典的电影在你看过多年后，或许忆不起剧情，但配乐仍能轻松哼唱出来。”昨日，身在北京的高天祥接受记者电话采访时说，这是他对电影配乐境界的理解，也是他的追求。

参与过多部热门影片、网剧配乐，他说仍处在事业起步阶段

电影《我的姐姐》是由殷若昕执导，张子枫领衔主演的一部亲情片，讲述了失去父母的姐姐，在面对追求个人独立生活还是抚养弟弟的问题上展开的一段亲情故事，影片作曲由高小阳、高天祥完成。

有影评人对该片给出了较高的评价：《我的姐姐》目前已突破5亿的票房成绩、打破了多项清明档纪录……是继《你好，李焕英》之后比较成功的国产亲情电影。

“有洛阳的同学和朋友，专程到影院看这部影片找我名字，还笑着说主要想听我的配乐。”27岁的高天祥说。2012年，高天祥从市三中毕业后，考取了北京电影学院，并在该校声音学院电影音乐制作专业就读本科和硕士。毕业后，他一直从事专职电影配乐师。在此之前，他曾在2018年由黄渤执导的热映喜剧片《一出好戏》中参与制作了理查施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》，这段音乐在后来黄渤的电影《疯狂外星人》也用过，整体表现和口碑都很好。

“前段时间热播的网剧《棋魂》，还有院线电影《鼠胆英雄》和《月半爱丽丝》也是我参与制作音乐的作品。”高天祥说。

高天祥虽然年轻，但在与记者交谈中，感觉他有着比实际年龄更成熟的思想，尽管他已参与多部热卖影片、网剧的作曲，但他仍觉得自己只是在事业的起步阶段，或许只是“自己一直很幸运”。