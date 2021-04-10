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100岁的朱仁保：“电影村”里的老木匠
朱仁保老人

　　个人经历

　　今年1月26日满100岁的朱仁保，是土生土长的洛龙区科技园街道溢坡村人。他小时候在村里上过私塾，后来当了木匠，在农闲时走街串巷打家具。19岁时，经人介绍，他与洛龙区龙门街道李屯村的李英娃结婚。婚后，两人辛勤劳作，养育了3男3女。目前，朱仁保由3个儿子轮流赡养，在五世同堂的大家庭中乐享晚年。

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来源： 洛阳网-洛阳晚报    2021-04-10 10:35 [ 责任编辑： 赵彤彤 ] 返回洛阳网首页>>
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