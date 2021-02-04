洛阳中小学延时服务用餐配送中心啥模样？快来看看【视频】

随着我市课后服务工作的的全面铺开，不少中小学采用校外餐饮企业配餐模式为孩子们提供午餐。为了让孩子们吃得安心和放心，我市各级市场监管部门联合教育部门通过多种方式对配餐企业进行全面检查，并按照要求定期开展食品安全监督抽检，保障食品安全。

随着我市课后服务工作的的全面铺开，不少中小学采用校外餐饮企业配餐模式为孩子们提供午餐。为了让孩子们吃得安心和放心，我市各级市场监管部门联合教育部门通过多种方式对配餐企业进行全面检查，并按照要求定期开展食品安全监督抽检，保障食品安全。

一份午餐从选材、制作到最终送到孩子们手里，要经过哪些流程？12日上午，洛报融媒记者跟随市市场监管局的执法人员，对我市最大的中小学延时服务用餐配送中心——河南康普食品股份有限公司进行了探访。

简单来说，配餐中心就是一个大型的现代化“中央厨房”。9时30分许，洛报融媒记者换上消毒过的的工作装，戴上一次性口罩、防尘头罩和鞋套，在感应水龙头前洗手、烘干、酒精消毒之后进入风淋室，通过强劲洁净的风力清除附着在衣物上的灰尘、头发等杂物。完成一系列流程后，工作人员引导进入正在紧张作业的生产车间。

检验中心：采购食材先要经过“快检”关

储存食材的仓库里，分门别类摆放着蔬菜、大米、面粉、食用油、蔬菜等物品。洛报融媒记者留意到，所有物品全部采购自品牌供应商，并附有采购票据等凭证，用于溯源留存。

检验中心的操作台上，仪器、试管、化学试剂等一字排开。工作人员介绍，每天采购回的食材会送到这里进行快检并进行留样，包括农残检验、肉类检验和陈化粮检测，检验合格才能使用。