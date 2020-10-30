焦作市党政考察团来洛

9日至昨日，焦作市委副书记、市长徐衣显率焦作市党政考察团来洛，考察高端装备制造、全域旅游创建、大数据产业发展、会展经济等。

9日至昨日，焦作市委副书记、市长徐衣显率焦作市党政考察团来洛，考察高端装备制造、全域旅游创建、大数据产业发展、会展经济等。

在洛期间，考察团一行先后到银隆新能源洛阳产业园、洛阳格力智能制造产业园、洛邑古城、倒盏民俗文化村、中信重工高端装备产业园、国家农机装备创新中心、大数据产业园、会展中心等地进行参观考察。考察中，两市举行座谈会，共谋高质量发展之路。

我市市长刘宛康在座谈时对焦作市党政考察团一行表示欢迎。刘宛康表示，洛阳、焦作两市山水相连、人文相亲、经济相融，有很多互补的地方。近年，双方在多领域强化交流合作，取得了可喜成效。希望双方发挥各自优势、共同携手，持续深化在文化、旅游、交通等领域的务实合作，进一步拓展合作空间，实现互利共赢，共同推动现代化洛阳都市圈建设取得更大成效，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出更大贡献。

徐衣显表示，近年洛阳在创新发展、产业转型、黄河流域生态保护和高质量发展等方面取得新成效，走在全省前列，值得焦作学习借鉴。希望双方进一步强化在石油化工、旅游产业、交通领域等方面的合作，共同开创经济社会发展新局面。

焦作市领导宫松奇、王付举、薛志杰，我市领导王琰君、李金迎、胡加彬等参加相关活动。(记者 孙小蕊)