济源市政协考察团来洛

昨日，省政协济源产城融合示范区工作委员会主任、济源市政协主席田国强带领济源市政协考察团来洛，围绕“机场及城市轨道交通规划建设”进行考察。

昨日，省政协济源产城融合示范区工作委员会主任、济源市政协主席田国强带领济源市政协考察团来洛，围绕“机场及城市轨道交通规划建设”进行考察。

市政协主席杨炳旭对考察团一行表示欢迎。他说，近年，在洛济两市市委的正确领导下，两市政协认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和省委省政府关于以开放引领洛阳副中心城市建设的各项部署，抢抓现代化洛阳都市圈建设机遇，始终从战略高度助推融合发展，在交通互联、产业相融、文旅融合、生态共保、创新开放等领域开展跨市域联动履职活动，积极建言献策，为促进两地联动融合发展作出了积极贡献。希望两地政协继续携手并进，充分发挥专门协商机构作用，深化“联合履职”，为加快洛阳都市圈建设贡献政协智慧和力量。

田国强表示，建设洛阳都市圈、推动济洛融合发展是省委省政府的决策部署，也是两地人民的共同期盼。济源市政协一定提升政治站位，履行政协职能，在进一步拓宽合作领域、提升融合发展水平上加强调查研究，建睿智之言、献务实之策、谋创新之举，不断推动济洛融合发展步伐，在全省高质量发展大局中展现担当作为。

在洛期间，考察团在洛阳机场实地考察了机场一、二期运营和三期规划情况并听取万安通用航空机场建设情况介绍；在洛阳地铁1号线对我市轨道交通规划建设进行全面了解，并试乘体验地铁运行，对我市近年中心城区重要基础设施建设管理工作表示赞赏。

市政协副主席肖宏滨一同考察。(记者 李三旺 通讯员 成洋)