洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

济源市政协考察团来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.18 08:30

　　昨日，省政协济源产城融合示范区工作委员会主任、济源市政协主席田国强带领济源市政协考察团来洛，围绕“机场及城市轨道交通规划建设”进行考察。

　　市政协主席杨炳旭对考察团一行表示欢迎。他说，近年，在洛济两市市委的正确领导下，两市政协认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和省委省政府关于以开放引领洛阳副中心城市建设的各项部署，抢抓现代化洛阳都市圈建设机遇，始终从战略高度助推融合发展，在交通互联、产业相融、文旅融合、生态共保、创新开放等领域开展跨市域联动履职活动，积极建言献策，为促进两地联动融合发展作出了积极贡献。希望两地政协继续携手并进，充分发挥专门协商机构作用，深化“联合履职”，为加快洛阳都市圈建设贡献政协智慧和力量。

　　田国强表示，建设洛阳都市圈、推动济洛融合发展是省委省政府的决策部署，也是两地人民的共同期盼。济源市政协一定提升政治站位，履行政协职能，在进一步拓宽合作领域、提升融合发展水平上加强调查研究，建睿智之言、献务实之策、谋创新之举，不断推动济洛融合发展步伐，在全省高质量发展大局中展现担当作为。

　　在洛期间，考察团在洛阳机场实地考察了机场一、二期运营和三期规划情况并听取万安通用航空机场建设情况介绍；在洛阳地铁1号线对我市轨道交通规划建设进行全面了解，并试乘体验地铁运行，对我市近年中心城区重要基础设施建设管理工作表示赞赏。

　　市政协副主席肖宏滨一同考察。(记者 李三旺 通讯员 成洋)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 建设“客家祖源地” 打造文化新地标
  • 春花绽放 扮靓洛阳城市立交
  • 洛阳老城区将重点改造50余个老旧小区 ...
  • 好消息！前坪水库发电机组进入调试阶段
  • 巨幅玻璃牡丹画将“绽放”洛阳牡丹广场
  • 拘留！5个“醉鬼”路口拦车居然要查酒驾
  • 洛阳地铁票价制定有啥依据？市发改委回应
  • 汝阳警方让这名嫌疑人晚几天再自首 背...
  • 为带老伴儿出去转转 74岁老人用时两个...
  • 洛阳“乐养居”有序恢复开放 这些注意...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    中信重工：快马加鞭任...
    足足151只白天鹅！洛河...
    河南自然博物馆挂牌成...
    洛阳市政建设集团工人...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605