黄河之滨美得很 ——洛阳代表团到兰州、敦煌考察学习见闻之三

站在兰州市著名的百年铁桥黄河中山桥上，凭栏远眺，河面开阔、浩荡东流。去年8月习近平总书记在兰州考察时，曾称赞“黄河之滨也很美”。

在黄河楼上俯瞰黄河兰州段

站在兰州市著名的百年铁桥黄河中山桥上，凭栏远眺，河面开阔、浩荡东流。去年8月习近平总书记在兰州考察时，曾称赞“黄河之滨也很美”。

作为黄河唯一穿城而过的省会城市，兰州因河而生、因河而兴。近年来，兰州在加强生态环境保护、保障黄河长治久安、传承弘扬黄河文化等方面狠下功夫，一幅河畅、岸绿、水清、景美的画卷正在黄河两岸铺展。

水环境持续改善

黄河兰州段自西向东蜿蜒150余公里，河面宽平均约300米，水流湍急，汛期流量基本上徘徊在每秒3000立方米左右，最高时达到3700立方米。确保水安全，是兰州的一项重要任务。

近年，兰州市实施了黄河干流段堤防加固工程，兰州具备了抵御百年一遇洪水的能力。

“原来的河滩岸坎都是自然形成的，洪水一来，会将沙土和上面的植物一起冲走。现在我们采用了生态预制块技术，在沿岸铺设了大量水泥网格和加筋麦克垫，并种上了水草，水土流失的现象明显减少。”兰州市相关负责人向我市代表团成员介绍，在着力增强防汛能力的同时，兰州市还坚持把黄河之滨生态水系建设与城市全域河洪道综合治理有机结合起来，统筹推进治水、治山、治林等工作。

去年以来，兰州市完成了黄河兰州段核心段河滩整治及河洪道清淤疏浚工作，恢复雁滩南河道等现有河道与黄河水系的连通，全面提升了银滩等河道湿地环境，打造了自然稳定的滨河绿道和生态水道，黄河兰州段水生态系统实现了良性循环。

与此同时，兰州还努力让水“清”起来。他们全面开展了河洪道排口排查。为了让数据精确，兰州在排查中采用了无人机航拍、卫星遥感等技术。对发现的每一个排口，都派专人徒步抵达现场拍照记录，认真核查。无论是雨排、污排，还是涵闸、隧洞，只要是通向河道的排口，哪怕是不通水的，都要排查到位。

如今，黄河兰州段干支流主要考核断面水质达标率达到100%，出境水质综合评价连续多年稳定达到Ⅱ类。

兰州蓝成为常态

大气污染曾是兰州市民的“心肺之患”，但兰州突破性地摘掉了长期罩在城市头上的“黑帽子”，开创了大气污染治理“兰州模式”。如今，空气质量逐年改善，兰州蓝成为常态。

兰州市相关负责人介绍，做好黄河流域生态保护大文章，他们坚持“水”“气”一体治理，对症下猛药，铁腕出重拳，走出一条强力治污之路。

立足标本兼治、协同治理，改善城市产业结构、能源结构、出行结构，净化了市容环境；先后推进环境立法、工业减排、燃煤减量、机动车尾气达标、扬尘管控、林业生态、清新空气、环境监管能力提升等8大治污工程；推行减排、压煤、除尘、控车、增容、立法、严管、问效等8项治污措施；先后实施210个重点工业治污项目；启动实施100家重点企业出城入园工程；全面推行城市网格化管理，大气污染防治“兰州模式”全面开启，空气质量逐年改善。

2019年，兰州市空气质量优良天数296天，同比增加39天，达标率81.1%，创自国家实行新标评价以来最好成绩。

黄河之滨更美丽

作为黄河之滨的山水城市，兰州既有大山大河的自然风光，又有悠久灿烂的历史文化，“两山夹一河”的城市景观是大自然赐予兰州的财富，让人们望得见山、看得见奔腾的黄河水、记得住千年的历史和乡愁。

河因城而雄壮、城因河而灵动，黄河已经融入兰州这座城市的血脉。

中山桥、黄河母亲雕塑、兰州水车……漫步在全国最长的城市滨河公园兰州百里黄河风情线中，感受大河、大山、城市相互交织的美丽风光，已成为众多国内外游客在兰旅游的首选项。

兰州突出黄河的生态轴、发展轴、景观轴作用，全方位改造提升百里黄河风情线，积极构建黄河之滨景观体系，展示黄河之滨独具特色的美丽形象，着力展现黄河之滨的山水之美、风情之美、环境之美、人文之美。

“黄河是兰州最大的资源，我们不仅要保护好，还要利用好。”兰州黄河风情线大景区管委会相关负责人介绍，正在建设的沿黄河慢行健身步道循环圈，对全线黄河桥梁、山体建筑轮廓线、绿化景观带等39个节点进行了亮化，初步形成了山、水、城多维度空间的夜间景观。

来到位于七里河区的黄河楼项目建设现场，工人们正进行最后的收尾工作。站在楼顶平台，眼前大河东流，两岸绿色葱茏，远处峰峦叠嶂，黄河美景尽收眼底。

“光影秀、观景平台和游客集散中心很快就要运营了。”兰州黄河生态旅游开发集团有限公司负责人介绍，黄河楼项目总投资3.8亿元，将对宣传黄河文化及增强兰州旅游影响力发挥重要作用。

新的时代、新的理念、新的作为，兰州这个古老的城市，正努力依托黄河建设现代化中心城市，让黄河之滨变得更加美丽。

看兰州思洛阳，看变化增信心。我市代表团成员纷纷表示，将学习借鉴兰州经验做法，把黄河流域生态保护与全流域治理、生态文明建设、城市规划建设管理、传承弘扬黄河文化等统筹起来，让黄河成为造福人民的幸福河。（记者 李东慧 文/图）