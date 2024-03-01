停车装货时工人坠亡 车险为何不用理赔

我市一名货车车主为车辆投保了交强险和第三者责任险。一次拉货时，装货工人在车辆停止状态下，不慎从车上摔下死亡。

我市一名货车车主为车辆投保了交强险和第三者责任险。一次拉货时，装货工人在车辆停止状态下，不慎从车上摔下死亡。

为车辆投保相关保险，既是法律的规定也是车主规避风险的一项举措。那么这起事故是否在交强险和第三者责任险的赔偿范围？近日，记者对此进行了采访。

工人装货时出意外，车主赔偿43万元

卫某是一名货车车主，他为车辆投保了交强险和机动车商业保险，其中第三者责任险限额为100万元。

2022年4月，卫某驾驶货车与工人洪某前往一家沙场拉废铁。不料，装货时突发意外，洪某不慎从车顶坠落，同时被车上掉下的铁板砸到，送医后抢救无效死亡。

当年7月，卫某与洪某继承人达成协议，约定卫某一次性补助给洪某继承人各项费用共计43万元。协议签订后，卫某将43万元支付给了洪某继承人。

车主起诉保险公司，要求赔付保险金

卫某认为，他为车辆购买了保险，而且事故发生时该车辆正在进行装货作业，属于货运车辆使用的一部分，即便车辆处于停止状态，也应当认定为车辆正处于使用状态，应当属于保险责任。于是，他起诉至宜阳县人民法院，要求保险公司赔付保险金43万元。

卫某表示，根据《中国保险行业协会机动车辆商业保险示范条款》第三条、第二十条规定，双方签订的第三者责任险合同承保范围并非仅限交通事故，而且也包含意外事故。另外，依据道路交通安全法及《中华人民共和国道路交通安全法释义及实用指南》，本案事故发生地属于道路范畴，在停止装货的时候车辆发动机也处于启动状态，车辆处于使用状态，属于车辆通行的一个过程。此时，装货过程中发生意外事故，致使第三人死亡，显然属于交强险保险范围。

对于卫某的起诉，被告保险公司认为洪某的死亡系意外事件，而不是因交通事故所造成，不具备交强险和商业三责险的赔偿条件。

法院：此事故不应定性为交通事故

法院审理认为，卫某在保险公司处投保交强险和机动车第三者责任保险并签订保险合同，该合同系双方当事人真实意思表示，合法有效。

本案事故是否属于交强险赔付范围？法官介绍，《机动车交通事故责任强制保险条例》第三条规定，本条例所称机动车交通事故责任强制保险，是指由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。《中华人民共和国道路交通安全法》第一百九十一条规定，交通事故是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。即“车辆”系交通事故的必要构成要素及事故成因，在道路上发生的人身损伤若脱离“车辆参与”，不应认定为交通事故。

法官表示，本案中，洪某作为车上人员是在车辆停止后的装货过程中从车顶掉落，并被铁板砸伤致死，其死亡并非车辆本身发生事故所造成，因此不应定性为交通事故，不属于交强险的赔付范围。

该事故为何不属于机动车商业保险赔付范围

那么，本案是否属于机动车商业保险赔付范围？

“卫某主张本案属于机动车商业保险赔付范围的依据是《中国保险行业协会机动车辆商业保险示范条款》第三条及第二十条。该条款第三条内容为：本保险合同中的第三者是指被保险机动车发生意外事故遭受人身伤亡或者财产损失的人，但不包括被保险人机动车本车车上人员、被保险人。”法官表示，本案事故发生时，洪某身处车顶，其身份应为车上人员，其不慎从车上掉落被铁板所砸是一个连贯性的过程行为，在此期间，车辆一直处于停止状态，与事故的发生未产生直接关联，故不能因洪某最终倒在地上就认定其为保险合同中的“第三者”。

另外，根据派出所的询问笔录，本案事故发生时被保险人卫某在驾驶其他铲车，并未使用案涉货车，货车也无其他驾驶人员在使用，不符合前述条款第二十条中“被保险人或其允许的驾驶人在使用被保险人机动车过程中发生意外事故”的规定，因此该事故不属于机动车商业保险赔付范围。

最终，宜阳县人民法院一审判决驳回原告卫某的诉讼请求。卫某不服，提起上诉。市中级人民法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹）