全民营养周主题宣传活动启动

本周是我国第10届全民营养周，5月20日是中国学生营养日。昨日上午，2024年全民营养周暨“5·20”中国学生营养日主题宣传活动启动仪式在洛阳市中心医院举行。

本周是我国第10届全民营养周，5月20日是中国学生营养日。昨日上午，2024年全民营养周暨“5·20”中国学生营养日主题宣传活动启动仪式在洛阳市中心医院举行。

全民营养周和中国学生营养日的设立，旨在提升全民营养意识，倡导健康生活方式。今年全民营养周的主题是“奶豆添营养，少油更健康”，聚焦我国居民油摄入过多，大豆及豆制品、奶及奶制品摄入不足等突出的饮食消费不合理情况，提出了“减油、增豆、加奶”核心内容。

活动期间，洛阳市中心医院将组织专家讲座、营养咨询、健康义诊、营养讲座进校园等多种形式的活动，向广大市民和学生普及营养知识，积极倡导“合理膳食、均衡营养”的理念，鼓励大家在日常生活中注重营养搭配，培养健康生活方式。(洛报融媒·洛阳网首席记者 曾宇凌 通讯员 高鸽)