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洛阳商场、特色商业街区的商文旅活动新意频出、热点不断
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.15 08:33

DIY插花活动

　　汉堡节、音乐节、城市咖啡微醺节……5月12日“母亲节”当天，我市商场、特色商业街区的商文旅活动新意频出、热点不断，融合化、场景化、年轻化，已成为撬动消费活力的三个关键词。

　　面对以“玩乐”为主的线下活动，消费者是否“买单”？如何以场景化思维打开高品质消费新空间？洛报融媒记者进行了探访。

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　　不为买 尽情逛

　　“和我貌美如花的‘姐妹’在商场消磨了一天，看电影、吃午饭，再来个甜点下午茶，看看小玩具、小饰品、最新款的鞋子和衣服，不为买，就是逛。”13日，说起前一天的母亲节，市民黄甜甜兴奋地说，她和妈妈穿着姐妹装，在洛龙区正大广场主题集市参加了DIY插花活动，感觉很新鲜。

　　在西工区万达广场，“汉堡潮玩节”吸引了很多人关注。“虽然参加的人很多，排队确实有点累，但对一个‘汉堡脑袋’来说，这趟来得也算值。”市民周玉婷带着孩子感受了汉堡DIY，在购物之余享受亲子时光，她认为一举两得。

　　记者调查发现，近年，洛阳有一批商场、特色商业街区改头换面，谋求涅槃重生，频频制造热点话题。实体商业再也没有“躺赢”的时代，不仅要站起来奔跑，还要比一比谁跑得更快。

　　去年，我市组织举办特色主题促消费活动200多场，累计参与企业5万余家，拉动消费超300亿元，通过探索融合化路径，激活消费新动能。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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