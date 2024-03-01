尚贤苑社区健身中心为啥不接受预约

5月7日至13日，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子2550条。在“百姓呼声”平台接到的有效诉求中，民生问题最多，占总量的31%，排在第二的是科教文卫，占23%，住房保障占20%，城市管理占15%，基建工程占11%。

5月7日至13日，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子2550条。在“百姓呼声”平台接到的有效诉求中，民生问题最多，占总量的31%，排在第二的是科教文卫，占23%，住房保障占20%，城市管理占15%，基建工程占11%。

已回复热帖

尚贤苑社区健身中心咋不接受预约

网友发帖：我在政康苑健身中心办理了会员卡，以前只要预约就能进入尚贤苑社区健身中心锻炼身体，为什么最近却被告知该社区健身中心不接受预约了？

弘义集团回复：进入夏季后，尚贤苑社区健身中心入场客流量过大。为保障大家的健身体验，目前暂时实行限流制，每日限流50人次，没约上的会员可到周边社区店面运动(长夏门街店或政康苑店)。

小编点评：破解需求与供应的平衡难题，通过限流预约使体育资源充分利用，是一种有效手段，但应及时说明原因。如此，群众的满意度才会更高。

邙山考场科目二C2车型

考试预约名额能否增加

网友发帖：自从洛阳市综合考试中心停考以后，市区驾校只能预约邙山考场，邙山考场科目二C2车型考试预约名额一天只有30个，我预约了5次都失败了，希望有关部门增加考试名额。

市公安局回复：目前，邙山考场科目二C2车型考试预约名额，按考场现有考车数量，每天已达到最大承载能力。根据当前形势，我们正在积极整合考能资源，逐步调整考试计划。目前，周边县区考场科目二C2车型考试预约名额仍有余量，可通过交管12123约考。

小编点评：驾考预约供不应求的背后，是公众对职能部门服务水平和质量的更高要求。官方及时的措施优化，让考生的驾考之路不再“拥堵”。

隋唐大运河文化博物馆东巡河路

有人私设停车场

网友发帖：隋唐大运河文化博物馆东边的巡河路是城市道路，有人私自在道路两头装上栏杆，将该路段变成了收费的停车场。

老城区回复：根据洛阳市统一规划，该路段由市水投公司统一运营，同时根据区统一工作部署，春节期间在巡河路设立临时停车场。因考虑到牡丹文化节期间周边景区游客量较大，为缓解车辆停放、通行压力，暂时在巡河路上统一规划停车位，不影响车辆正常通行。

小编点评：热门景边车水马龙，停车难让游客烦恼不已。如今，停车位的规划缓解了部分难题，希望后续管理到位，让游客出行更加畅快。

洛阳欧亚学校不允许学生在宿舍午休

网友发帖：从今年3月开学以来，洛阳欧亚学校高中部让学生趴教室里的课桌上休息，不让学生回宿舍午休。

市教育局回复：学校接到诉求之后，调整了学生作息时间，确保每一名学生都能休息好。学校已经组织宿舍相关管理人员开会，进一步安排部署宿舍管理工作，确保学生有一个良好的行为习惯和休息环境。

小编点评：及时回应家长关切，调整作息时间，学校的人性化管理，让“睡眠令”量与质兼备，优质午休成为学生“标配”。

王城大桥桥体伸缩缝处下陷

网友发帖：王城大桥北向南方向，桥体第二个伸缩缝处下陷，且固定设施松动，车辆通过时有明显震动，存在安全隐患。

市城市管理局回复：接到反映的问题后，立即安排养护人员到场，经现场查看，该处为桥梁伸缩缝装置，因伸缩变形存在缝隙过大现象，不存在安全隐患。请通过车辆按照交管限速标牌提示减速通过，确保通行安全。

小编点评：基础设施的“末梢神经”，与城市安全紧密相连。根据市民提供线索，管理者及时诊断“病患”，为市民安全出行保驾护航。

渑池至淅川高速公路

洛宁至嵩县段何时动工

网友发帖：渑池至淅川高速公路洛宁至嵩县段何时动工？

市交通局回复：渑池至淅川高速公路洛宁至嵩县段是《河南省高速公路网规划(2021—2035)》中十六条南北纵向通道之一的渑池至淅川高速公路的一部分。项目建设对完善我市高速公路网布局、助力沿线城镇巩固脱贫攻坚成果、带动区域旅游发展意义重大。目前，我们正在加快推进项目前期工作，争取早日落地实施。

小编点评：规划细致打磨、施工稳扎稳打……不断完善的交通路网，助力城市品质提升，联通区域发展，带动经济腾飞。

社区卫生服务站医务人员

直接用手抓药、包药

网友发帖：洛龙区通达社区卫生服务站医务人员直接用手抓药、包药，太不专业了，这脏药还能吃吗？

洛龙区回复：工作人员已与网友电话联系沟通并告知诉求处理结果。1.对通达社区卫生服务站当事人及负责人提出严厉批评，责令写出检查，加章交卫生院备案。2.退还本次药品药款，清理疑似污染药品并加强行业监督管理。3.召开辖区医疗机构专题会议，举一反三，防微杜渐。同时，洛龙区卫健委会加强对基层医疗机构的日常管理，要求工作人员规范操作行为，服务好群众。

小编点评：公众监督日渐透明，管理者亦需拥有直面问题的勇气，接受群众质疑，推进问题整改，推动基础医疗管理和服务不断完善。

超7日未回复

网友发帖：未找到工作期间能否自己缴纳五险

网友发帖：连霍高速孟津站口连接王城大道处没有非机动车道

网友发帖：武汉南路还修吗

数据来源：

洛阳网大数据舆情研究中心

本期统计时间：

5月7日0时至5月13日24时