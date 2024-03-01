徐衣显与中铁建设集团总经理孙洪军举行工作会谈

昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中铁建设集团有限公司党委副书记、总经理孙洪军等举行工作会谈，双方围绕城市提质、枢纽建设、片区开发等多领域务实合作深入交流，形成广泛共识。

昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中铁建设集团有限公司党委副书记、总经理孙洪军等举行工作会谈，双方围绕城市提质、枢纽建设、片区开发等多领域务实合作深入交流，形成广泛共识。

徐衣显对孙洪军一行的到来表示欢迎，向中铁建设集团对洛阳经济社会发展的支持表示感谢。他说，洛阳产业基础雄厚、交通区位优越、发展动能强劲，黄河流域生态保护和高质量发展、新时代推动中部地区崛起等国家重大战略交汇叠加，是未来发展的高成长区域性重要城市。目前，全市上下聚焦“建强副中心、形成增长极”，着力抓好产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，重大项目落地开花，沉浸式旅游火爆全网，现代化产业体系加快构建，特别是深入实施优势再造战略，加快推进呼南高铁焦洛平段及机场、高速公路等一系列重大交通基础设施项目，着力建设全国性综合交通枢纽城市，为双方深化合作带来了新机遇、拓展了新空间。中铁建设集团综合实力强、运营水平高、人才队伍优，与洛阳曾在城市开发、园区建设等领域合作紧密、成果丰硕。希望中铁建设集团进一步发挥全产业链优势，深入研究洛阳发展需求，导入联动合作主体，创新投资建设运营模式，推进基础设施建设与城市提质、产业发展良性互动，努力实现共建共享、优势互补、互利共赢的战略性合作。

孙洪军介绍了中铁建设集团的历史沿革、组织架构、生产经营等情况。他说，中铁建设集团将立足“洛阳所需”，发挥“铁建所能”，进一步明确重点、集中力量、倾斜资源，在城市更新、市政交通、片区开发等多领域务实谋划引领性、支撑性强的大项目、好项目，努力打造精品工程、样板工程，推动地企合作向更高层次、更广范围和更宽领域迈进。

中铁建设集团副总经理马方、副市长李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)