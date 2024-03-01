大风天车辆被砸怎么办？洛阳交警和保险公司作出提醒

14日夜间，大风袭扰洛阳，导致很多停在路边的车辆被树木或其他物体砸到。

14日夜间，大风袭扰洛阳，导致很多停在路边的车辆被树木或其他物体砸到。

在洛阳市涧西区符家屯符东路，一市民的轿车停在树下，结果被砸。15日早上7点39分，车主发现后立即报警，洛阳市公安局交警支队一大队民警迅速到达现场进行处理。无独有偶，在交警二大队辖区，也有一辆轿车被折断的树枝砸到车辆引擎盖，车主报警后，民警很快到达现场进行处理。

民警介绍，如果车辆被砸情况不严重，他们会建议车主尽快联系保险公司理赔；如果车辆严重被砸导致变形，他们会为车主出具事故认定书，供车主后期理赔使用。

对于自然灾害造成的车辆损失，保险公司理赔有“硬杠杠”。记者先后从平安车险、人保车险等保险公司了解到，如果车主为车辆购买了车损险，保险公司会根据情况理赔。另外，“绝对免赔额”(保险合同中规定的保险公司对约定数额以下的损失绝对不承担赔偿责任的限额，即“必须超过一定金额才对超过部分赔偿”)也非常影响此类事故的理赔。

民警和保险公司工作人员提醒，车主应多留意天气预报信息，在大风、雨雪等极端天气过程中，勿将车辆停在大树下、广告牌下等隐患较大区域。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 卢芳芳 文/图）