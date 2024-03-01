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江凌调研农业科技创新、农技推广服务等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.15 17:40

江凌在调研农业科技创新、农技推广服务等工作时强调
聚焦特色优势产业开展科研攻关
为农业农村现代化提供科技支撑

　　15日，市委书记江凌到市农村产权交易中心、市农技推广服务中心、市农林科学院调研，并主持召开座谈会，研究农业科技创新和农技推广服务工作。

　　作为农业农村部确定的农村产权流转交易规范化整市试点，我市建立覆盖市县乡村四级的农村产权交易平台，实现土地承包权、集体经营性资产等产权交易“一网通办”。江凌详细了解平台运行情况，察看产权交易流程，指出要巩固农村集体产权制度改革成果，丰富交易品种、规范交易流程、加强全程监管，有效引导工商资本参与乡村振兴，进一步畅通城乡要素流动，激活农村资源要素潜能。在市农业技术推广服务中心，江凌强调要创新农技推广服务方式方法，提升专业化、社会化、市场化服务水平和效能，更好满足农民群众和经营主体技术需求。在市特色农产品展销中心，江凌强调要强化市场化运营理念，打造特色农产品产销对接平台，让优质特色农产品卖上好价钱、走向大市场。

　　在市农林科学院，江凌走进小麦试验田、旱地小麦种质资源库、牡丹芍药种质资源库，详细了解农林科技攻关、优良品种培育和示范推广等情况，鼓励科研人员在保障粮食安全基础上，重点围绕特色林果、中药材、食用菌、畜牧养殖、牡丹产业化等优势领域开展科技攻关，优化资源配置、注重产研结合，更好助推产业发展和农民增收。

　　座谈会上，江凌听取市农林科学院工作汇报，农林科研专家、相关部门负责同志作了发言。江凌指出，农业现代化，关键是农业科技现代化。当前，农业产业结构加快调整，农业生产条件持续改善，科研组织方式更加注重产研一体，新形势新变化对农业科技创新提出新的更高要求。农业科研战线要切实担起科技兴农重大责任，聚焦洛阳“三农”发展所需，转变观念、定准方向，构建完善与农业农村现代化相适应的农业科技创新格局，为加快推进乡村全面振兴提供有力科技支撑。要聚焦优势领域组织科研攻关，准确把握农产品消费升级和构建全国统一大市场的发展趋势，充分发挥洛阳特色农业、多种经营优势，优化调整学科设置、科研方向和科研组织方式，积极运用现代技术手段提升农业科技创新能力，加大新品种开发和新技术推广力度，不断塑造特色农业发展新优势。要坚持以特色产业为导向，深化科研体制机制改革，既注重强化市场思维、企业思维、平台思维，积极开展横向课题研究，有效整合创新资源推进协同创新，又注重深化内部运行机制改革，树立“以绩效论英雄”的鲜明导向，完善科技成果转化收益分配机制，有效激发科研人员创新活力，真正把农业创新落到特色产业上。要加强科研单位自身建设，转变思维理念和工作作风，优化政治生态和创新生态，引导科研人员大力弘扬科学家精神，矢志不渝扎根乡村、服务农民，把论文写在田野大地上。

　　王军、李刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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