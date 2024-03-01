送岗促就业 民企有担当

日前，“就在民企 职向未来”2024年洛阳市民营企业服务月暨“大就业”巡回招聘活动中州万达广场站举行，河南大张实业有限公司、洛阳正大食品有限公司等160家企业提供6307个工作岗位，吸引3846人现场参与，771名求职者初步达成就业意向。

日前，“就在民企 职向未来”2024年洛阳市民营企业服务月暨“大就业”巡回招聘活动中州万达广场站举行，河南大张实业有限公司、洛阳正大食品有限公司等160家企业提供6307个工作岗位，吸引3846人现场参与，771名求职者初步达成就业意向。 日前，“就在民企 职向未来”2024年洛阳市民营企业服务月暨“大就业”巡回招聘活动中州万达广场站举行，河南大张实业有限公司、洛阳正大食品有限公司等160家企业提供6307个工作岗位，吸引3846人现场参与，771名求职者初步达成就业意向。 活动现场还设有政策咨询及就业权益保障区、青年交友区等，为求职者提供政策咨询、就业指导等一系列公共就业创业服务。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 李培博 摄）