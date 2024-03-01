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最高11级大风夜袭洛阳 近10年罕见
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.15 13:20

　　昨夜飞沙走石，你起床关窗户了吗？不少洛阳网友说，这场大风太罕见，关窗后仍然听到狂风呼啸。15日，洛报融媒记者从洛阳市气象台获悉，洛阳大部分地区出现5到6级东北风，北中部局地阵风9到11级，最大风速达到每秒30米。

　　洛阳市气象台工程师许方璐介绍，14至15日，受偏东路较强冷空气南下影响，内蒙古大部、东北、华北、黄淮、西北、新疆等地区有4-6级偏北风、阵风7-9级，多地发布大风蓝色甚至黄色预警信号。

　　14日夜里，洛阳部分地区出现分散性阵雨、雷阵雨，局地伴有雷暴大风等强对流天气。14日20时至15日06时，国家观测站降雨量(毫米)为：伊川0.1、嵩县0.1。同时段乡镇站雨量最大(毫米)为：宜阳县坡底13.2、洛龙区李楼11.8、嵩县大坪9.9。

　　受冷空气影响，14日夜里，洛阳大部分地区出现5到6级东北风，北中部局地阵风9到11级。14日20时至15日06时，国家观测站极大风速(米/秒)为：宜阳29.1(11级)、偃师25.9(10级)、孟津22.6(9级)、洛宁18.8(8级)、汝阳17.8(8级)、新安17.2(8级)、伊川17.1(7级)、主城区14.1(7级)、嵩县13.6(6级)、栾川9.3(5级)。同时段乡镇观测站极大风速(米/秒)前三为：偃师区顾县30.3(11级)、偃师区鹿峰29.6(11级)、偃师区台沟28.1(10级)。主城区乡镇观测站极大风速(米/秒)前三为：龙门25.2(10级)，李楼25(10级)、万安山23.8(9级)。

　　许方璐说，此次极大风速出现时间在15日凌晨2点到4点之间，目前监测到的风速为洛阳近10年罕见，但并非洛阳近10年极值，夏季强对流阵风风速也时常有11级以上的。

　　洛阳这场大风何时停止？许方璐说，15日上午已经逐渐减弱，预计15日晚间风速将降至2～3级。夏季强对流天气增加，市民及有关单位需要密切关注气象部门发布的预警信息，做好提前防范，尤其是大风时段需加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖好建筑物资。

　　科普知识多一点：风力的等级划分

　　风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象，把风力大小分为13个等级，最小是0级，最大为12级。

　　根据我国2012年6月发布的《风力等级》国家标准，依据标准气象观测场10米高度处的风速大小，将风力等级依次划分为18个等级，表达风速的常用单位有三个，分别为海里/小时、米/秒、公里/小时，我国台风预报时常用单位为米/秒。

　　中国气象局于2001年下发《台风业务和服务规定》，以蒲福风力等级将12级以上台风补充到17级。12级台风定为32.4-36.9米／秒；13级为37.0-41.4米／秒；14级为41.5-46.1米／秒，15级为46.2-50.9米／秒，16级为51.0-56.0米／秒，17级为56.1-61.2米／秒。

　　洛阳气象短期预报——

　　15日(周三)：多云间晴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，东北风4～5级，阵风8～9级，夜里偏南风2～3级，气温13℃～26℃。

　　16日(周四)：晴天间多云，偏南风3 级左右，气温18℃～31℃。

　　17日(周五)：晴天间多云，气温20℃～36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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