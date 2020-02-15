数字化赋能 敦煌“活”起来——洛阳代表团到兰州、敦煌考察学习见闻之一

进入莫高窟参观前，两部“数字敦煌”专题片带游客提前感知石窟魅力；为230多个洞窟建立了“数字档案”，游客“扫一扫”就能了解窟内全貌，通过微信小程序可以随时随地看石窟壁画，还能听自助讲解……

莫高窟

进入莫高窟参观前，两部“数字敦煌”专题片带游客提前感知石窟魅力；为230多个洞窟建立了“数字档案”，游客“扫一扫”就能了解窟内全貌，通过微信小程序可以随时随地看石窟壁画，还能听自助讲解……

数字化技术赋能，正在让古老的敦煌莫高窟这一文化瑰宝“活”起来，打破时间、空间限制，满足人们游览、欣赏、研究等需求，更好助推文物走向“永久保存、永续利用”。

数字展示中心带来旅游模式“革命性”变化

在距离莫高窟13公里远的地方，一座卧于沙漠之中的建筑格外显眼，建筑线条像风吹过沙丘一样充满着强烈的流动感，窗的设计有如洞窟。这就是莫高窟数字展示中心，也是莫高窟数字化建设的重要展示窗口。

敦煌研究院相关负责人介绍，2014年8月莫高窟数字展示中心开放以后，所有游客在实地参观莫高窟之前，能够先在直径18米的球幕影厅中，通过两部时长各20分钟的“数字敦煌”专题片《千年莫高》《梦幻佛宫》，身临其境般地观看洞窟建筑、彩塑和壁画，提前了解莫高窟自然、历史、文化背景和数字化洞窟景观。观看影片后，游客再乘坐摆渡车前往莫高窟，由讲解员按照既定路线引导游客进洞窟参观。

数字展示中心的建成，给莫高窟的旅游模式带来了“革命性”变化——莫高窟参观活动用时由原来的120分钟延长为150分钟至180分钟，游客在实景洞窟内的时间压缩到75分钟以内，但获取的信息量大大增加。

“这种参观模式既可缓解洞窟压力，减少游客参观给珍贵而又脆弱的壁画彩塑带来的潜在威胁，又可利用多媒体展示满足多种参观需求，提升服务质量和游客参观体验品质。”敦煌研究院相关负责人说，数字化赋能，为缓解莫高窟文物保护与旅游开发之间的矛盾提供了重要支撑。

230多个洞窟建立了“数字档案”

莫高窟现存洞窟735个，其中保存完好、存有壁画和彩塑的洞窟492个；现存壁画4.5万平方米、彩塑2000多尊。由于窟内彩塑和壁画都是由泥土、木材、麦草等材料制成，随着时间推移和游客增多，莫高窟文物保护面临巨大压力。

针对其不可避免的衰老退化，自20世纪80年代末，敦煌研究院开始探索和研究用数字技术保护莫高窟，把洞窟的信息采集下来，建立档案，以达到“永久保存、永续利用”的目的。

“给佛拍照”，是石窟数字化最简明的解释。在昏暗的洞窟中，专业人员自制轨道、灯箱，分层、逐行拍摄壁画，然后利用计算机技术，将数量庞大的照片逐一比对、拼接和修正。

2016年，数字化的另一成果“数字敦煌”资源库上线。首期30个洞窟的高清图像及全景漫游免费在网络上公布，人们在屏幕前就能身临其境般地欣赏洞窟景象。

随着数字化技术的提升，在石窟内采集的图像比原作更清晰，游客在屏幕上看远比在洞窟里看生动。目前，敦煌研究院已经为230余个洞窟建立了“数字档案”。

“数字档案”让不可移动的壁画精品可以越过山川海洋，抵达世界任何角落。现代化的展示手段，也为人们提供了了解敦煌的全新视角。

虚拟现实+指尖“云游”，敦煌旅游体验很潮

在利用数字化技术建立档案、保护好洞窟文物的基础上，结合“数字档案”的数据成果，敦煌研究院加快与科技企业的合作步伐，让数字资源和敦煌学研究不断接轨最新科技，敦煌莫高窟的旅游体验越来越潮。

如今，莫高窟的许多洞窟前都张贴了二维码，游客“扫一扫”就能详细观看此洞窟的立体画面，上线的“云游敦煌”小程序，也更好满足了年轻游客的旅游体验，减少了不能全部进入洞窟参观带来的遗憾。

今年，面对疫情挑战，敦煌研究院运用人工智能、虚拟漫游等新技术，与华为合作打造了“AR地图”产品，游客站在洞窟外面，打开手机的一个程序就可以浏览洞窟内的情况，可以达到足不进窟便览全貌的效果。

以保护文物为出发点，落脚在游客体验端。数字化技术，让莫高窟“容颜永驻”正在成为可能。

敦煌研究院通过数字和多媒体技术，实现文物保护与文化传播双赢等成功经验，更加坚定了我们的信心决心，也为做好龙门石窟数字化保护展示、数字博物馆建设等提供了借鉴。我市代表团成员纷纷表示，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示，通过一系列数字化手段做好保护、弘扬等工作，切实让文物“活”起来。（记者 李东慧 文/图）