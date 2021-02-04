业主和物业的“恩怨”怎么破 民法典里有答案

近日，市物业办、市物业管理协会联合在偃师开展“送法律下基层”公益培训活动，宣讲《河南省物业管理条例》、民法典的相关内容。民法典实施后，物业管理、业主生活有哪些新变化？市物业办的工作人员为我们进行了解读。

近日，市物业办、市物业管理协会联合在偃师开展“送法律下基层”公益培训活动，宣讲《河南省物业管理条例》、民法典的相关内容。民法典实施后，物业管理、业主生活有哪些新变化？市物业办的工作人员为我们进行了解读。

业主大会、业主委员会将发挥更大作用

“民法典对业主大会、业主委员会的成立，以及居民委员会对业主大会、业主委员会的指导和协助职能有了明确的规定。”市物业办相关负责人说，民法典明确规定，业主大会或业主委员会的决定，对业主具有法律约束力。这提升了业主大会、业主委员会在小区管理中的地位，将使业主大会、业主委员会在小区的日常管理中发挥更大作用。

此外，对于小区哪些事项可以由业主共同决定，民法典也有了明确规定。与已经废止的物权法中相应的条款相比，民法典中的内容有所增加，且表决机制得到了调整和完善，在一定程度上缓解了以往表决门槛过高的问题，将有助于业主大会、业主委员会的正常运转。

明确了业主支付物业费的义务

市物业办相关负责人说，民法典明确了业主应当按照约定向物业服务人支付物业费的义务。如果物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务，业主以未接受或者无须接受相关物业服务为由拒绝支付物业费属于违法行为。

民法典规定，业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其在合理期限内支付；合理期限届满仍不支付的，物业服务人还可以提起诉讼或者申请仲裁。

同时，民法典还规定，物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。

在法律明确规定之后，即使一些物业公司和业主在合同中约定“如果业主不按期交物业费，物业公司有权采取断水、断电等方式来催交”，这样的约定也属于无效条款。