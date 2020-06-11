高职单招今日至9日填报志愿 平时成绩200分左右的学生可考虑

孩子二练考了200多分，能报高职单招吗？这两天，我市2021年高三二练成绩公布后，不少考生和家长咨询高职单招相关问题，市招生考试中心普招科科长高冰南及相关高校负责人对此进行解答。

孩子二练考了200多分，能报高职单招吗？这两天，我市2021年高三二练成绩公布后，不少考生和家长咨询高职单招相关问题，市招生考试中心普招科科长高冰南及相关高校负责人对此进行解答。

时间

7日至9日报志愿 16日至18日考试

根据省教育厅安排，4月7日9时至9日18时，高职单招填报志愿。有意者可登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)填报。

哪些考生可考虑高职单招？“平时成绩在200分左右的。”高冰南说，我省近几年高考高职高专批录取控制分数线为180分，这意味着成绩在180分至200多分的考生有落榜风险。这部分考生参加高职单招，相当于多了一次上大学的机会。

高冰南提醒，填报志愿前，考生一定要认真研读招生章程。“章程中有学校办学性质、招生专业、考试内容、考试时间、录取规则等重要内容。”他介绍，各学校招生章程，考生可登录“河南省普通高校招生章程核定系统”(http://zszcba.haedu.gov.cn)查看，也可登录招生院校官网查看。今年我省共有100所高校进行高职单招。

填报高职单招志愿时，每名考生只能报1所学校。该如何选学校和专业？河南推拿职业学院招生工作相关负责人张晶晶建议考生注意两点：第一，考虑个人兴趣和自身条件；第二，热门专业竞争激烈，填报时可放在第一个，并考虑同意调剂。若不知道哪些是热门专业，可打招生院校电话(招生章程中有)咨询。

高职单招考试由各高校自行组织，时间为4月16日至18日。

经历

参加高职单招 多一次上大学机会

为什么报高职单招？高职单招考试情况如何？我们请两位过来人分享经验。

河南推拿职业学院学生马星原，当初是为了增加录取机会，选择了高职单招。高三时，马星原(2019年毕业于洛阳东方外国语学校)平时成绩在350分左右。“我对河南推拿职业学院的康复治疗技术专业比较感兴趣，这个专业比较热门。以我的成绩，参加高考差不多也能考上。为稳妥起见，我报名参加了高职单招，想着若没被录取，还能参加高考再考一次。”她说，最终她顺利通过高职单招，被该专业录取。

洛阳职业技术学院的王晓茹(2019年毕业于濮阳市清丰一高)则是在老师推荐下参加了高职单招，顺利考入该校文物修复与保护专业。通过高职单招考大学，王晓茹既庆幸，又遗憾。“我们专业通过高考考上的同学，成绩在430分左右。如果我参加高考，很可能考不上，所以我觉得很幸运选了高职单招。”她说，遗憾的是上了三年高中，最后没有参加高考。

高职单招考试相对简单。王晓茹说，学校根据学业水平考试成绩和职业技能测试成绩录取。“我们的职业技能测试是笔试，考中国传统文化，和高中语文有点儿关系。”她说，当时从学校官网上下载了往年试题、答案，提前学习，考试内容感觉不难。

提醒

高职单招被录取后不能再参加高考

关于高职单招，就考生和家长较关心的问题，高冰南进行了解答。

●高职单招被录取后，还能参加高考吗？

答：不能。往年有考生误以为参加高职单招被录取后，还能参加高考，高职单招时报了个远低于自己实力的学校，后悔莫及。因此提醒考生，参加高职单招时慎重选择学校、专业。不过，若参加高职单招未被录取，还可以参加高考。

●参加高职单招被录取，毕业后是什么学历？

答：大专学历。高职单招学生若想考本科，可在大专毕业当年参加专升本考试。每年专升本考试时间与高考基本一致。

●关于高职单招，还有哪些事要注意？

答：①一些专业不通过高职单招招生。根据规定，医学、教育、公安、司法等“国控专业”及医学美容技术(原“医疗美容技术”)、呼吸治疗技术专业，不通过高职单招招生，想学这类专业的学生须参加高考。

②参加高职单招，只能报省内高校。高职单招、专升本招生高校，均为省内高校。这意味着，考生通过高职单招考大学，大学毕业后通过专升本考本科，都只能报省内高校。因此，考生若想到外地读大学，应慎重考虑参加高职单招。

③选专业时，应进行学业规划。假设考生参加高职单招时选了A专业，那么他未来参加专升本时，只能报A专业或与A专业相近的专业。而有的高职单招专业，在参加专升本时，可选的招生院校很少。而且，专升本考试高职单招学生只有在应届毕业当年可参加。因此，若考生未来有进一步考本科的计划，在参加高职单招时，可参考往年我省高职单招专业与专升本专业对照表。具体查看方法：登录河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)，输入“普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习招生工作实施办法”“普通高等学校专科毕业生升入本科阶段学习招生计划”搜索。

关于高职单招、高考，您有疑问可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。（刘敏）