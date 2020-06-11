洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

高职单招今日至9日填报志愿 平时成绩200分左右的学生可考虑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.07 08:27

　　孩子二练考了200多分，能报高职单招吗？这两天，我市2021年高三二练成绩公布后，不少考生和家长咨询高职单招相关问题，市招生考试中心普招科科长高冰南及相关高校负责人对此进行解答。

　　时间

　　7日至9日报志愿　16日至18日考试

　　根据省教育厅安排，4月7日9时至9日18时，高职单招填报志愿。有意者可登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)填报。

　　哪些考生可考虑高职单招？“平时成绩在200分左右的。”高冰南说，我省近几年高考高职高专批录取控制分数线为180分，这意味着成绩在180分至200多分的考生有落榜风险。这部分考生参加高职单招，相当于多了一次上大学的机会。

　　高冰南提醒，填报志愿前，考生一定要认真研读招生章程。“章程中有学校办学性质、招生专业、考试内容、考试时间、录取规则等重要内容。”他介绍，各学校招生章程，考生可登录“河南省普通高校招生章程核定系统”(http://zszcba.haedu.gov.cn)查看，也可登录招生院校官网查看。今年我省共有100所高校进行高职单招。

　　填报高职单招志愿时，每名考生只能报1所学校。该如何选学校和专业？河南推拿职业学院招生工作相关负责人张晶晶建议考生注意两点：第一，考虑个人兴趣和自身条件；第二，热门专业竞争激烈，填报时可放在第一个，并考虑同意调剂。若不知道哪些是热门专业，可打招生院校电话(招生章程中有)咨询。

　　高职单招考试由各高校自行组织，时间为4月16日至18日。

　　经历

　　参加高职单招　多一次上大学机会

　　为什么报高职单招？高职单招考试情况如何？我们请两位过来人分享经验。

　　河南推拿职业学院学生马星原，当初是为了增加录取机会，选择了高职单招。高三时，马星原(2019年毕业于洛阳东方外国语学校)平时成绩在350分左右。“我对河南推拿职业学院的康复治疗技术专业比较感兴趣，这个专业比较热门。以我的成绩，参加高考差不多也能考上。为稳妥起见，我报名参加了高职单招，想着若没被录取，还能参加高考再考一次。”她说，最终她顺利通过高职单招，被该专业录取。

　　洛阳职业技术学院的王晓茹(2019年毕业于濮阳市清丰一高)则是在老师推荐下参加了高职单招，顺利考入该校文物修复与保护专业。通过高职单招考大学，王晓茹既庆幸，又遗憾。“我们专业通过高考考上的同学，成绩在430分左右。如果我参加高考，很可能考不上，所以我觉得很幸运选了高职单招。”她说，遗憾的是上了三年高中，最后没有参加高考。

　　高职单招考试相对简单。王晓茹说，学校根据学业水平考试成绩和职业技能测试成绩录取。“我们的职业技能测试是笔试，考中国传统文化，和高中语文有点儿关系。”她说，当时从学校官网上下载了往年试题、答案，提前学习，考试内容感觉不难。

　　提醒

　　高职单招被录取后不能再参加高考

　　关于高职单招，就考生和家长较关心的问题，高冰南进行了解答。

　　●高职单招被录取后，还能参加高考吗？

　　答：不能。往年有考生误以为参加高职单招被录取后，还能参加高考，高职单招时报了个远低于自己实力的学校，后悔莫及。因此提醒考生，参加高职单招时慎重选择学校、专业。不过，若参加高职单招未被录取，还可以参加高考。

　　●参加高职单招被录取，毕业后是什么学历？

　　答：大专学历。高职单招学生若想考本科，可在大专毕业当年参加专升本考试。每年专升本考试时间与高考基本一致。

　　●关于高职单招，还有哪些事要注意？

　　答：①一些专业不通过高职单招招生。根据规定，医学、教育、公安、司法等“国控专业”及医学美容技术(原“医疗美容技术”)、呼吸治疗技术专业，不通过高职单招招生，想学这类专业的学生须参加高考。

　　②参加高职单招，只能报省内高校。高职单招、专升本招生高校，均为省内高校。这意味着，考生通过高职单招考大学，大学毕业后通过专升本考本科，都只能报省内高校。因此，考生若想到外地读大学，应慎重考虑参加高职单招。

　　③选专业时，应进行学业规划。假设考生参加高职单招时选了A专业，那么他未来参加专升本时，只能报A专业或与A专业相近的专业。而有的高职单招专业，在参加专升本时，可选的招生院校很少。而且，专升本考试高职单招学生只有在应届毕业当年可参加。因此，若考生未来有进一步考本科的计划，在参加高职单招时，可参考往年我省高职单招专业与专升本专业对照表。具体查看方法：登录河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)，输入“普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习招生工作实施办法”“普通高等学校专科毕业生升入本科阶段学习招生计划”搜索。

　　关于高职单招、高考，您有疑问可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。（刘敏）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚督导调研牡丹文化节前城建重点项...
  • 好消息！7日起，丽新路、中州中路部分...
  • 隋唐大运河国家文化公园靓姿初现【组图】
  • 栾川一名钓友一竿下去 钓上来一条野生...
  • 这种黑牡丹叫“青龙卧墨池” 有段关于...
  • 王一博邀你来洛阳看牡丹啦
  • 应天门来了“洋讲解” 做起河洛文化传...
  • 名字一字之差无法迁户口 洛阳上海警方...
  • 今年洛阳将更换2300台新能源出租车
  • 乘坐地铁遇到问题时如何求助？民警教...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    洛阳南山牡丹文化园盛...
    隋唐大运河国家文化公...
    洛阳中国国花园：牡丹...
    种植袖珍西瓜 助力乡村...
    精彩热帖

    牡丹又一年 盛开更娇艳

    朱樱湖雾晨

    宁人坊 花如海

    光影瞬间 靓丽模特
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605