高职单招考生可于9月15日至17日填报志愿

近日，省教育厅发布通知，对我省2020年高等职业教育单独考试招生(高职单招)工作进行安排，考生可于9月15日至9月17日填报志愿。符合条件的技能拔尖人才，可免试入学。

近日，省教育厅发布通知，对我省2020年高等职业教育单独考试招生(高职单招)工作进行安排，考生可于9月15日至9月17日填报志愿。符合条件的技能拔尖人才，可免试入学。

招生对象：已通过2020年我省普通高校招生考试报名和对口招收中等职业学校毕业生考试报名，未被统一高考、对口招生等其他类型的普通高校招生考试录取的考生。

招生院校：开封文化艺术职业学院等79所高职高专院校、郑州升达经贸管理学院等14所本科高校。医学、教育、公安、司法等国控专业以及医学美容技术(原医疗美容技术)、呼吸治疗技术专业不安排高职单招。

市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，相比去年，今年我省参加高职单招的高校增加了6所，为考生通过高职单招进入大学提供了更多选择。考生在选择院校的同时，可根据自身兴趣爱好，提前规划职业生涯，选择与自身职业发展相适应的专业。

志愿填报：9月15日9时至9月17日18时，考生可登录“河南省普通高校招生考试服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)进行网上志愿填报。考生须在规定时间内填报一所高校志愿，并可进行不超过两次的志愿修改，以网上最后一次保存的志愿为准，填报时间截止后将无法补报和更改。

高冰南提醒考生，在填报志愿前，可登录“河南省普通高校招生章程核定系统” (http://zszcba.haedu.gov.cn/)查询了解我省高职单招政策和高校的单招章程，也可通过高校官方网站或拨打高校招生咨询电话进行咨询，切勿通过非正规渠道查询了解高职单招信息，以防被误导、上当受骗。

考试录取：高职单招考试录取时间定为2020年9月20日至9月30日。高校原则上在本校校区内开设考场。对高中毕业生，高校原则上依据高中学业水平考试(或部分科目)原始成绩进行录取，确有专业培养需要的可组织职业适应性测试，根据高中学业水平考试(或部分科目)原始成绩和职业适应性测试成绩进行录取。对中职毕业生和社会考生，高校原则上不再组织文化知识考试，只组织职业技能测试并依据测试成绩进行录取。对参加统一高考和对口招生未录取的考生，可将其考试成绩作为高职单招录取依据。

免试入学：获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项，或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生，和具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人以上称号的在职在岗中职毕业生，可免试录取进入高校专科阶段学习。(见习记者 刘敏)