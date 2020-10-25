高职单招4月7日至9日填报志愿

昨日，市招生考试中心发布消息，我省2021年高等职业教育单独考试招生(即高职单招)时间确定。有意参加的考生，可于4月7日至9日填报志愿，4月16日至18日参加考试。

昨日，市招生考试中心发布消息，我省2021年高等职业教育单独考试招生(即高职单招)时间确定。有意参加的考生，可于4月7日至9日填报志愿，4月16日至18日参加考试。

招生对象

已通过河南省2021年普通高校招生统一考试报名、普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。

招生院校

共100所，包括88所高职高专院校、12所本科高校。需要提醒的是，高职单招招生专业，不包括医学、教育、公安、司法等国控专业以及医学美容技术(原“医疗美容技术”)、呼吸治疗技术专业。

志愿填报

4月7日9时至9日18时，考生可登录河南省普通高校招生考生服务平台(http://pzwb.heao.gov.cn)进行网上志愿填报。在规定时间内，考生只能填报一所高校志愿，并可以进行不超过两次的志愿修改，以网上最后一次保存的志愿为准。填报时间截止后将无法补报和更改。

填报志愿前，考生可登录河南省普通高校招生章程核定系统(http://zszcba.haedu.gov.cn)，了解我省高职单招政策和高校招生章程，也可通过高校官方网站或拨打高校招生咨询电话进行咨询。

考试录取

高校采取“文化素质+职业技能”的评价方式组织命题、考试，考试时间统一安排在4月16日至18日。其中，高中生文化素质成绩原则上采用考生的高中学业水平考试成绩等级或部分科目成绩等级。中职生和社会考生参加高校组织的“文化知识”考试；职业技能测试分值不低于总分值的50%。高校根据招生章程中公布的录取规则，从高分到低分依次择优录取。被高职单招录取的考生，不再参加高考等其他类型的普通高校招生考试。

免试录取

获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项，或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生，和具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人以上称号的在职在岗中职毕业生，可免试录取进入高校专科阶段学习。

入学待遇

通过高职单招、技能拔尖人才免试录取的考生，转学、转专业按照国家、省和学校的相关规定执行，其他待遇与参加高考录取的学生相同。学生修完教育教学计划规定的课程，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，颁发专科毕业证书。