李亚在调研职业教育工作时指出：深入学习贯彻党的十九届五中全会精神 高质量办好职业教育 助推洛阳都市圈建设

今日，市委书记李亚轻车简从深入洛阳职业技术学院等地，向广大师生、党员干部宣讲党的十九届五中全会精神，调研职业教育发展工作，强调要以党的十九届五中全会精神为指引，高质量办好职业教育，助推洛阳都市圈建设。

今日，市委书记李亚轻车简从深入洛阳职业技术学院等地，向广大师生、党员干部宣讲党的十九届五中全会精神，调研职业教育发展工作，强调要以党的十九届五中全会精神为指引，高质量办好职业教育，助推洛阳都市圈建设。

今日一早，李亚来到洛阳职业技术学院，察看新校区建设运行情况，了解学院学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神情况，与师生代表交流学习体会。他指出，要把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，结合高校实际，创新方式方法，切实把全会精神学深悟透，做到入脑入心。要把学习贯彻党的十九届五中全会精神与贯彻落实习近平总书记关于发展职业教育的重要指示结合起来，学思践悟、学以致用，高质量办好职业教育，为洛阳建设副中心、都市圈提供强有力的人才支撑。

上个月成立的洛阳职业技术学院文物保护考古学院，是在国家文物局指导下，由北京大学考古文博学院、中国社会科学院考古研究所、河南省文物局和市政府共建的特色学院，在全国同类高职院校中尚属首家。李亚先后走进考古探掘、文物修复、剪纸艺术等实训中心，了解特色专业建设、学生实训及创新创业、非遗进校园等情况。得知学院与洛阳考古研究院深化合作，着力打造考古勘探技术技能人才培训基地等情况后，李亚勉励他们积极发挥优势，推动教学、实训双向发力，为洛阳文物保护利用工作作出更大贡献。

去年年底，为充分发挥洛阳“平乐正骨”的资源优势和河南中医药大学的教学科研优势，推进洛阳中医骨伤国家区域医疗中心建设，我市与河南中医药大学、河南省中医管理局等合作，在伊滨区启动共建洛阳平乐正骨教学基地。李亚来到正在建设中的洛阳平乐正骨教学基地，察看校区规划建设情况，叮嘱施工单位要坚持“戴着口罩”搞建设，安全第一、质量优先，统筹好扬尘管控，按照既定目标推进工程建设。他要求市直有关部门、伊滨区要加强现场调度、搞好要素保障、完善配套设施，为工程建设创造良好环境，确保一期工程今年年底封顶，明年9月实现招生。

赵会生、魏险峰等参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)