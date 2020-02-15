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万余名高层次人才聚焦洛阳职位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-25 20:12

　　“一直想回老家工作，这场招聘会盼望已久了。”今日上午，在郑州国际会展中心举行的中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”高端人才(项目)对接洽谈会上，在河南财经政法大学读大四的洛阳人范晓霞，一大早就来到洛阳市人才对接洽谈区。

　　范晓霞投了3份简历，已经确定了2家企业的面试时间。

　　24日至25日举行的高端人才(项目)对接洽谈会上，我市151家单位带着4949个工作岗位组团赴郑州参加此，收获颇丰。

　　洛阳市人才对接洽谈区吸引了不少省内的高校毕业生。大家表示，洛阳近年来经济发展、科技创新、宜居宜业的环境，对高校毕业生尤其是中高级人才，富有极大的吸引力。

　　据统计，我市参加此次招聘活动的151家单位中，有1家部队单位、4家省直事业单位、41家市直事业单位，还有105家优质企业，共提供岗位4949个。截至活动结束，我市用人单位共接收简历11064份，初步达成意向3105人次。

　　值得一提的是，我市利用“数据”牵红线，通过洛阳市招才引智平台实现求职者与用人单位的精准匹配，成为全省亮点。

据统计，我市有1198家用人单位在网上发布岗位需求信息，需求人数16730人，岗位专业基本覆盖了洛阳市“565”现代产业体系。求职者除亲赴现场求职，可通过招才引智官网、微官网、才聚河洛微信小程序等投递简历；用人单位除现场延揽人才，还可通过两微一端直接联系求职者，通过互联网与求职者面对面交谈，实现无缝对接。

　　通过招才引智大会，我市不仅吸引了一批高层次人才，更促进了人才项目的合作对接，为我市转型发展高质量发展提供有力的人才保障和智力支撑。

　　在24日举行的开幕式上，浙江大学现代中药研究所与栾川县人民政府联合开发的“中药经典名方研发及人才培养合作项目”正式签约。

　　浙江大学现代中药研究所依托浙江大学，是国内最先开展现代中药先进制造技术研究与产业化的团队之一，所研发的相关技术已经获得40余项国家省部级科技项目支持。该项目由刘雪松团队负责研发，团队以现代中药工程研发、过程分析、中药先进制造及全程质量控制等多学科交叉领域的研究为中心，拥有博士学位人员5人，硕士学位人员9人。随着项目的落地，将为我市生物医药产业再添“生力军”。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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