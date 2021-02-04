考生看过来！高职单招，这些“干货”要记牢

今日，洛阳市招生考试中心发布提醒，全省今年高职单招考试时间为4月16日至4月18日，志愿填报时间为4月7日9时至4月9日18时，请考生及时关注相关工作动态。

今日，洛阳市招生考试中心发布提醒，全省今年高职单招考试时间为4月16日至4月18日，志愿填报时间为4月7日9时至4月9日18时，请考生及时关注相关工作动态。

【变化】考试时间调整至高考前

洛阳市招生考试中心有关负责人介绍，河南省教育厅公布高职单招考试时间为今年的4月16日至4月18日，意味着参加高职单招的考生一旦被录取不用参加高考就能上大学！

●单招条件

已通过河南省2021年普通高校招生统一考试报名的考生。

已通过河南省2021年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。

●招生院校

2021年我省教育厅批准100所高校开展高职单招工作，和去年相比共增加了7所招生院校，这对考生来说无疑是多了一些选择。

●招生专业

需要注意的是医学、教育、公安、司法等国控专业以及医学美容技术(原“医疗美容技术”)、呼吸治疗技术专业不得安排高职单招。

●考试方式

高校要根据培养目标对考生知识能力的要求，采取“文化素质+职业技能”的评价方式。

“文化素质”考试

高中生文化素质成绩原则上采用考生的高中学业水平考试成绩等级或部分科目成绩等级。中职生和社会考生参加高校组织的“文化知识”考试。考生高中学业水平考试成绩等级由省招办负责向高校提供。

“职业技能”测试

高中生的职业适应性测试和中职生的职业技能测试，由高校科学设定测试科目、内容、方式。

按照教育部要求，职业技能测试分值不低于总分值的50%。考生获得的技能竞赛成绩或政府部门认可的职业资格等级证书情况，应作为考生职业技能评价的重要内容，具体评价办法由高校自主确定，并提前在招生章程中向社会公布。