洛阳党史知识100题竞答活动火热进行

自3月29日我市“学史爱党 学史爱国”党史知识100题竞答活动开展以来，广大党员干部群众积极作答，在学习中答题、在答题中学习。

自3月29日我市“学史爱党 学史爱国”党史知识100题竞答活动开展以来，广大党员干部群众积极作答，在学习中答题、在答题中学习。

本次活动由市委宣传部、市委党校、洛阳日报社主办。其中，网络答题以“洛阳发布”“洛阳网”微信公众号和“掌上洛阳”客户端为载体，每次随机从题库中筛选10道题目。目前，我市广大党员干部群众参与热情高涨，大家纷纷表示，网络答题形式新颖、操作便捷。在活动带动下，全市人人学党史的良好氛围已经形成。

市委党史学习教育领导小组办公室相关负责人表示，希望通过这一活动，引导全市广大党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，在学习中坚定信仰信心、汲取奋进力量，以昂扬姿态奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。(记者 郭飞飞 通讯员 李贵华)