4日，嵩县人民法院开展“学党史 祭先烈 铸忠魂”活动。当日，在嵩县烈士陵园英雄纪念碑前，全体干警高举右手，庄严宣誓“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”。

4日，嵩县人民法院开展“学党史 祭先烈 铸忠魂”活动。当日，在嵩县烈士陵园英雄纪念碑前，全体干警高举右手，庄严宣誓“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”。

宣誓后，全体干警向革命烈士纪念碑敬献鲜花，悼念英灵，随后在工作人员带领下参观了嵩县英烈纪念馆，重温了嵩县党史、抗日战争史和解放战争史，学习英雄烈士革命事迹，传承他们忠于祖国、忠于人民、无私奉献、舍生取义的崇高精神。(洛报融媒记者 刘嘉仪)