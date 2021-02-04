汝阳县开展祭英烈 学党史 弘扬革命传统活动

近日，汝阳县以“缅怀英烈、传承精神、诵读经典”为主题，组织广大党员干部群众祭扫汝阳县烈士陵园，追寻英雄足迹，传承红色基因。
近日，汝阳县以“缅怀英烈、传承精神、诵读经典”为主题，组织广大党员干部群众祭扫汝阳县烈士陵园，追寻英雄足迹，传承红色基因。
近日，汝阳县以“缅怀英烈、传承精神、诵读经典”为主题，组织广大党员干部群众祭扫汝阳县烈士陵园，追寻英雄足迹，传承红色基因。
截至昨日，该县已有100余家单位、5800余人次来到汝阳县烈士陵园祭奠缅怀英烈。大家表示深受教育，接下来将深入学习党史，继承先烈遗志，弘扬革命传统。（记者 郭飞飞 通讯员 谷小罗 摄影报道）
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