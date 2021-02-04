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中国公路自行车联赛第二站比赛在洛宁圆满落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.05 20:07

　　4月4日，“巴迪瑞”杯2021年中国公路自行车联赛第二站比赛在洛宁圆满落幕。在繁花似锦的季节，来自全国的300多名顶尖车手济济一堂，为广大观众奉上一场场速度与激情的较量。

　　2021年中国公路自行车联赛共有5站分站赛和1站总决赛，其中前两站分站赛均在洛宁举办，由中国自行车运动协会、河南省体育局、洛阳市人民政府主办，河南省自行车现代五项运动管理中心、河南省自行车运动协会、洛阳市体育局和洛宁县人民政府联合承办。3月24日至3月28日举行第一站，3月31日至4月4日举行第二站。每站分站赛设有男、女个人计时赛，男、女团体计时赛，男子80公里、女子60公里城市绕圈赛，男子195公里、女子130公里个人赛(大组赛)共8个项目。

　　来自北京、天津、河南、黑龙江、山东、浙江、香港等地的28支代表队的330余名国内顶尖车手参加第二站比赛。作为中国公路自行车联赛最高级别赛事，本站比赛还是全运会前的积分赛和东京奥运会的选拔赛。继第一站比赛收获2金2银1铜后，黑龙江队选手在第二站比赛中再创佳绩，先后夺得男子个人计时赛，男、女团体计时赛，女子130公里个人赛(大组赛)4项冠军，成为这两站比赛中的最大赢家。

　　近年来，洛宁县充分发挥“体育+”“赛事+”功能，累计投资7000余万元，建成了长达37公里的环嶕峣山国际自行车赛道。良好的生态环境、优越的场地条件赋予了洛宁承办国家、省级比赛的能力。自2015年开始，当地连续5年承办“体彩·环中原”自行车公开赛，被命名为全省“最佳赛区”之一。2020年，省体育局在此设立“河南省自行车训练基地”，来自全省各地市的自行车队常年在此集训。

　　系列体育赛事的成功举办和环境的提升，不仅叫响了洛宁体育品牌，也为当地脱贫攻坚、乡村振兴提供了机遇。洛宁县有关负责人表示，下一步，洛宁将持续发挥“孺子牛、拓荒牛、老黄牛”精神，着力以打造文旅融合发展样板区为目标，积势、蓄势、谋势，依托嶕峣山休闲运动旅游特色小镇，建设容纳500余人的集训练、食宿于一体的运动员训练中心，打造洛宁体育训练基地，发展乒乓球、拳击、举重、铁人三项等体育项目，带动提升周边配套设施。同时，规划建设自行车产业基地，依托洛阳重工业基地的基础，打造高端自行车制造业，将第二产业和第三产业进行融合发展。此外，建设沿线自行车赛体验中心，满足不同层次观光休闲运动需求，推动体旅深度融合发展，打造体育强县，助力健康中原建设。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 赵笑菊 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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