【牡丹新品种】淑粉： “大个子”萌化少女心

昨日下午，记者在邙山上的一个牡丹园看到，几株高大的粉色牡丹正在盛开，它的花苞很大，直径足足有十几厘米，上面开了20多朵粉嫩的花朵，顿感少女心爆棚。它不仅“个子高”，“脖子”也很长，花梗从翠绿的叶子中间“伸出头”，更衬托出花朵的硕大和粉嫩。

开栏语：第39届中国洛阳牡丹文化节赏花游园活动已经启动，在春风拂面的春日里，与牡丹来一场约会是很惬意的事儿。为方便市民和游客赏花，本网特开设《牡丹花城“靓”牡丹》栏目，介绍不同品种牡丹的特点、赏花最佳时间等，让您在牡丹花海中尽情徜徉。

昨日下午，记者在邙山上的一个牡丹园看到，几株高大的粉色牡丹正在盛开，它的花苞很大，直径足足有十几厘米，上面开了20多朵粉嫩的花朵，顿感少女心爆棚。它不仅“个子高”，“脖子”也很长，花梗从翠绿的叶子中间“伸出头”，更衬托出花朵的硕大和粉嫩。

据该园区主任霍志鹏介绍，这种“大个子”牡丹叫淑粉，是园区开得最早的品种之一，自然杂交选育的种子。它的植株高度一般在1.5米左右，且花梗较长，花苞大、数量多，生长势非常旺盛。

到了傍晚，由于气温、湿度和光线的变化，淑粉的花苞会慢慢合起来一些，仿佛在说：嘘！我要入睡了。

更有趣的是，淑粉已经当了“妈妈”，它和其他品种杂交出的新品牡丹，已被定名为“彩云追月”。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)