“牡丹号”上的洛阳元素

“牡丹号”高铁旅游列车内处处展现了洛阳元素，座椅头枕片、行李架、小桌板、展板等显眼位置展现了牡丹花、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、卢舍那大佛等洛阳特色文旅元素。

洛阳元素座椅

●元素一：“牡丹花”

“牡丹号”高铁旅游列车内处处展现了洛阳元素，座椅头枕片、行李架、小桌板、展板等显眼位置展现了牡丹花、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、卢舍那大佛等洛阳特色文旅元素。

“牡丹仙子”与乘客互动

●元素二：“牡丹仙子”

“牡丹号”上有两名“牡丹仙子”，她们来自哪儿？此次西安之行，她们担负什么使命？

据了解，这两名“牡丹仙子”由市文广旅局的工作人员扮演，她们身着古装，妆容精致而美丽。

此次西安之行，“牡丹仙子”除了要在“牡丹号”上宣传第39届中国洛阳牡丹文化节，邀请乘客来洛阳旅游，还要在西安回洛阳途中和乘客互动。

洛阳旅游宣传语

●元素三：攻略和地图

记者注意到，车厢内每个座椅背后的置物袋里，都装着《洛阳旅游攻略》《洛阳旅游指南》和《洛阳旅游地图》，方便乘客翻阅。

这些攻略和地图图文并茂、印刷精美，有“颜值”还实用！《洛阳旅游指南》详细列出了“历史根脉之旅”“丝路运河之旅”“博物珍宝之旅”等9条精品旅游路线，不仅介绍沿线景点、餐饮、住宿、购物、娱乐等信息，还有航班信息和列车时刻信息等。

《洛阳旅游攻略》则分吃、住、行、游、购、娱等板块，为游客推荐来洛必游景点、必吃美食、特色住宿等内容。

该攻略还详细列出了我市各个城市书房的位置和联系电话，让游客在赏美景、品美食的同时，还能感受“书香洛阳”的魅力。《洛阳旅游地图》是双面的，一面是洛阳市区地图，一面是洛阳全域地图，相关景点介绍均以中英文形式呈现。（记者 李冰 何奕儒 通讯员 李文渊/文 记者 鲁博 李卫超/图）

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首班来洛“牡丹号”列车为乘客送福利

1日15时48分，G2012次“牡丹号”高铁旅游列车从西安北站准时发车，众多游客怀着激动的心情开启洛阳之旅。

列车驶出后不久，两名“牡丹仙子”的出现令2号车厢的乘客兴奋不已。“各位乘客大家好！我们是‘牡丹仙子’，今天是第39届中国洛阳牡丹文化节的第一天，现在我们为大家发福利啦！”“牡丹仙子”笑意盈盈地与乘客互动。

“接下来邀请大家一起玩个游戏，我们准备了一些关于洛阳的小问题，答对问题的乘客可以获赠两张洛阳牡丹园的门票哦！”“牡丹仙子”话音刚落，车厢内瞬间热闹起来。

“请说出两个洛阳的景点！”“哪位乘客能说出两种洛阳美食？”“龙门石窟最大的佛像叫什么？”……问题一一抛出，乘客争相抢答。

“‘牡丹号’列车随处可见‘牡丹花’，还获赠了牡丹园门票，很惊喜，真是开往春天的列车！”乘客李女士激动地说。(李冰 何奕儒)