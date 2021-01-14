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乘坐“牡丹号” 他们有话说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.02 08:36

　　“我准备坐着地铁去赏花！”

　　“我第一次去洛阳出差，就坐上‘牡丹号’。”在“牡丹号”高铁旅游列车车厢内，施先生翻看《洛阳旅游地图》，笑容灿烂。

　　施先生从西安乘高铁列车到洛阳出差，当他走进“牡丹号”车厢后眼前一亮，“行李架和头枕片上印的都是牡丹图案，像走进了牡丹园”。“洛阳和西安都是古都，文化底蕴深厚，我一直想去洛阳看看。”施先生说，听说洛阳的牡丹花已经盛开，他订的宾馆临近洛阳地铁1号线解放路站，“我准备坐着地铁去赏花！”

　　“我对洛阳之旅充满期待”

　　“前两天，我通过网络得知‘牡丹号’今天开通。”如愿坐上“牡丹号”的李女士很开心。她刚坐到座位上，两名“牡丹仙子”就送上问候：“四月牡丹开，洛阳邀您来。”并邀请她参与答题。李女士很喜欢洛阳历史，看了不少关于洛阳的书籍和纪录片，“牡丹仙子”提的问题难不倒她。李女士获得了赏花门票，兴奋地说：“‘牡丹号’都如此精彩，古都洛阳一定魅力无限，我对洛阳之旅充满期待。”

　　“‘牡丹号’名不虚传！”

　　洛阳市民刘女士去西安办事，返程时刚好买了G2012次“牡丹号”高铁旅游列车的票。“在站台上，我就看到乘务员拿着牡丹绢花迎接乘客，感觉特别亲切。来到座位，又看到行李架上印着牡丹花图案，置物板上是隋唐洛阳城应天门遗址博物馆的照片，‘牡丹号’名不虚传！”刘女士认为，这样宣传洛阳很给力，作为洛阳人很自豪，她也欢迎外地游客乘“牡丹号”来洛阳玩，一定不虚此行。

　　“好客的洛阳人诚邀大家来旅游”

　　“第一次在高铁上见到牡丹花、应天门等洛阳特色文化元素，还赶上了高铁上宣传洛阳的活动，真幸运！”洛阳市民蔚俊卫去陕西出差乘车返洛，经常出差的他认为，“牡丹号”是一个展示洛阳城市形象的窗口。“四月的洛阳非常美，好客的洛阳人诚邀大家来旅游。”蔚俊卫自豪地说，最近洛阳还开通了地铁1号线，城市发展日新月异，他想把今天的洛阳推荐给更多人。（记者 何奕儒 李冰 通讯员 李文渊）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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