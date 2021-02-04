1日13时44分，G2007次高铁列车从洛阳龙门站准时驶出，标志着连接洛阳、西安两大古都的“牡丹号”高铁旅游列车正式开行。

1日13时44分，G2007次高铁列车从洛阳龙门站准时驶出，标志着连接洛阳、西安两大古都的“牡丹号”高铁旅游列车正式开行。

当日，第39届中国洛阳牡丹文化节拉开帷幕。为增强洛阳、西安两地交流合作，4月1日起，洛阳至西安每日加开往返两地的“牡丹号”高铁旅游列车。其中，G2007次洛阳龙门13：44发车，15：08抵达西安北；G2012次西安北15：48发车，17：10到洛阳龙门。

4月1日至5月10日，“牡丹号”高铁旅游列车试运行40天，每天开行1对。该趟列车内座椅头枕片、行李架、小桌板、展板等显眼位置展现了牡丹花、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、卢舍那大佛等洛阳特色文旅元素，着力提升“古今辉映诗和远方”城市名片影响力。此外，列车上的置物袋内放置了《洛阳旅游地图》《洛阳旅游攻略》等，为游客了解洛阳、畅游洛阳提供便捷服务。

市文化广电和旅游局相关负责人介绍，本届牡丹文化节是在常态化疫情防控取得重大战略成果、生产生活秩序有序恢复的背景下举办的，承载着更多期盼，寄托着美好愿望。“牡丹号”高铁旅游列车的开行，是结合洛阳、西安两地旅游市场及游客需求，加强“铁路+旅游”合作，助力我市旅游市场繁荣和高质量发展的重要举措，也是贯彻落实河南省“十四五”规划关于推动建设郑洛西高质量发展合作带有关要求的具体行动。“牡丹号”高铁旅游列车的开行将进一步加强洛阳都市圈和西安都市圈两大都市圈的联系，为两地经贸合作、商旅往来、人员流动等提供更加便捷的交通保障。

据介绍，洛阳和西安两地文旅部门将以“牡丹号”高铁旅游列车开行为契机，加大合作的力度，相互推介文旅产品，实现客源互换、互利共赢。

开行高铁旅游列车是本届牡丹文化节新增的惠民政策之一。今年牡丹文化节期间，洛阳秉承“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，在继续执行旅游年票不受限、部分公园不收费、外地车辆不限行、餐饮住宿控涨幅、特殊群体免费游等“三不一控一免”惠民政策的基础上，新增年票景点增范围、公交车辆增班次、来洛赏花有专列、乘坐地铁有折扣、假期停车不收费等“两增两有一不”惠民措施，方便更多游客来洛赏花游玩。(记者 李冰 何奕儒 通讯员 李文渊)