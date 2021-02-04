走进革命纪念馆，听故事、悟初心、重温入党誓词

今天上午，市妇幼保健计划生育服务中心组织党员干部，来到孟津送庄镇革命纪念馆，听故事、悟初心、重温入党誓词，推动党史学习教育走深走实。

今天上午，市妇幼保健计划生育服务中心组织党员干部，来到孟津送庄镇革命纪念馆，听故事、悟初心、重温入党誓词，推动党史学习教育走深走实。

市妇幼保健计划生育服务中心支部副书记蔡社伟说，看到24日洛阳网刊发的《孟津送庄：昔日红色根据地 如今美丽乡村》一文后，他与记者取得联系，并组织党员干部参观了送庄镇革命纪念馆。

80多岁的李本禄是纪念馆的老讲解员，他用朴实无华的语言，为大家生动讲述了革命先辈的丰功伟绩，还带领大家瞻仰了李氏祠堂家风家规馆。

市妇幼保健计划生育服务中心组织党员干部怀着无比崇敬的心情，认真听故事、悟初心，在纪念馆前还举行了庄严的入党宣誓，重温入党誓词。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 董良月 文/图)