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颜值高！嵩县首条全彩绘公路隧道等你来“打卡”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 14:28

　　最近，即将恢复正常通行的嵩县台上隧道，凭借“高颜值”吸睛无数。记者3月28日从嵩县交通部门得知，经过20多天紧张施工，目前嵩县上纸路台上隧道内部彩绘已喷绘完毕，眼下正进行细节修补、喷绘隧道出入口等扫尾工作，预计4月初恢复正常通行。

　　

　　上纸路全长约31.6公里，北起嵩县县城白云大道，南至嵩县黄庄乡，2007年全段完工通车。全长424米的台上隧道是上纸路的控制性公路隧道。

台上隧道入口
隧道整体情况

　　记者28日在台上隧道北端入口位置看到，台上隧道“颜值”非常高，洞顶的蓝天白云彩绘清新靓丽，蓝色为主调的隧道顶部“飘”着朵朵白云，洞体左右两侧，白鹤、大雁、群羊活灵活现，远山、溪流、绿植等景色让人身临其境。

　　嵩县交通局相关负责人介绍，为修复台上隧道洞体破损面，经充分研究决定，在修复的基础上，把台上隧道打造成一条彩绘隧道，“这也是嵩县首条彩绘公路隧道”。

画师在进行细节修补处理

　　“喷绘总面积约8300平方米，十余名画师绘制20多天才基本完成。”施工方负责人武龙飞说，隧道彩绘设计思路来源于嵩县黄庄乡手绘小镇的自然风景。特意选择天蓝、绿、黄、白等颜色进行深浅层次搭配，最大限度降低隧道内颜色对驾驶员视线的刺激。喷绘过程中，画师们又增添了白鹤、大雁、羊群等素材，使画面充满生机。

　　除了“高颜值”，喷绘使用的材料也极具性价比。武龙飞说，喷绘颜料主要是丙烯和彩色乳胶漆，具有耐磨、防晒、防潮等优点，整体呈现效果好，还方便后期维护修补。（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 罗孝民 文/图/视频）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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