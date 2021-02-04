如何高质量推进村（社区）“两委”换届？嵩县是这样做的……

“抓住乡村振兴契机，依托景区兰花山早谋划早下手，搞好村里旅游。”最近，谈起今年发展计划，洛阳嵩县童子庄村党支部书记、村委会主任汪建军信心满满。

“抓住乡村振兴契机，依托景区兰花山早谋划早下手，搞好村里旅游。”最近，谈起今年发展计划，洛阳嵩县童子庄村党支部书记、村委会主任汪建军信心满满。

今年换届后，该村“两委”班子成员干事创业热情高涨，积极组织党员群众进行环境整治，如今童子庄村村容户貌焕然一新，村民拍手称赞。

村民富不富，关键看支部；村子强不强，要看“领头羊”。自村(社区)“两委”换届工作启动以来，嵩县始终坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法选举，实现一村不留高质量换届全覆盖，真正换出了新气象、换出了新动能、换出了新活力。

嵩县坚持高位推动和“先整顿后换届”的原则，对情况复杂重点村、矛盾问题集中难点村进行排查整顿，把矛盾纠纷化解在前、问题隐患处置在先。该县积极开展业务培训、细化流程，印发全县换届工作方案及党组织换届、村委会换届等“1+11”换届实施方案，确保换届选举的每个环节都有章可循，每道程序都有法可依。

换届期间，由法官、检察官、警官、司法服务官组成的“四官”服务队走遍了嵩县每一个村庄。他们发挥专业特长，依法有序开展工作，当好政策纪律的“宣讲员”、村情民意的“调研员”、协助配合的“监督员”、矛盾化解的“调解员”、换届秩序的“维护员”，推动换届工作平稳有序展开。

选人用人是换届工作的重中之重。嵩县严把人选标准，树好“高标线”，守好“高压线”，鼓励引导在外创业人才、退役军人、返乡大学生等优秀乡土人才到村任职。该县建立村级自查、乡镇初审、县级联审三级审查制度，10部门对候选人逐一审核，确保将不符合条件人员“挡在门外”。换届期间，该县共组织开展26轮人选资格审查，审查候选人3023名，调整撤换不合格人选109名。

新班子上任后，工作如何开展？对于这一关键问题，嵩县全面推行候选人“竞职承诺，创业承诺”，鼓励候选人登台发表竞职演讲，晒出“发展规划”“施政蓝图”，让党员群众看得到希望、生活有奔头。

下步，嵩县将围绕基层党建、产业发展、乡风文明、人居环境、法律服务等5个方面，组织开展“一肩挑”示范培训班和新一届村干部培训班，持续推进村级党组织书记述职评议考核制度，确保年度规划顺利完成，班子运转廉洁高效，为高标准推进“十四五”发展规划、全面推进乡村振兴提供坚强组织保障。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵明 李乐)