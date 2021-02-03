嵩县南陆浑故城：河洛乡村游再添新“打卡地”【视频】

继孟津卫坡、宜阳赵老屯等传统村落成功打造之后，作为乡村振兴示范引领村，嵩县陆浑镇陆浑村全力打造南陆浑故城，一个文化韵味浓厚、风貌古色古香的传统村落正掀开面纱，成为新的“网红打卡地”。
继孟津卫坡、宜阳赵老屯等传统村落成功打造之后，作为乡村振兴示范引领村，嵩县陆浑镇陆浑村全力打造南陆浑故城，一个文化韵味浓厚、风貌古色古香的传统村落正掀开面纱，成为新的“网红打卡地”。
“暧暧远人村，依依墟里烟”。古村落被建筑学家喻为“空间说书者”。
继孟津卫坡、宜阳赵老屯等传统村落成功打造之后，作为乡村振兴示范引领村，嵩县陆浑镇陆浑村全力打造南陆浑故城，一个文化韵味浓厚、风貌古色古香的传统村落正掀开面纱，成为新的“网红打卡地”。
据考证，公元前638年，位于甘肃敦煌一带的少数民族陆浑戎迁入伊河流域。至北宋时期，陆浑建城史达到1700多年，留下了丰厚的历史文化遗产。
如今，当地通过实施南陆浑故城保护性开发，规划了遗址保护、古村落提升改造、历史文化传承等一系列乡村振兴建设项目，打造了陆浑博物馆、乡愁博物馆、泥人汪泥塑工作室、任红霞彩墨画工作室等文化设施和文化业态，乡村文化游迅速起步发展。
不仅如此，陆浑村把改善群众生产生活条件放在最突出位置，从改厕，污水、垃圾处理起步，大力建设“五美庭院”，群众生活蒸蒸日上。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王博 文/图/视频）
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