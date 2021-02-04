4月1日开行！“牡丹号”高铁旅游列车来了

春意盎然，第39届中国洛阳牡丹文化节将至。为增强洛阳、西安两地交流合作，4月1日起，西安至洛阳，每日开行G2007/G2012次“牡丹号”高铁旅游列车。

春意盎然，第39届中国洛阳牡丹文化节将至。为增强洛阳、西安两地交流合作，4月1日起，西安至洛阳，每日开行G2007/G2012次“牡丹号”高铁旅游列车。 春意盎然，第39届中国洛阳牡丹文化节将至。为增强洛阳、西安两地交流合作，4月1日起，西安至洛阳，每日开行G2007/G2012次“牡丹号”高铁旅游列车。 据了解，“牡丹号”高铁旅游列车G2007洛阳龙门13:44发车，15:08抵达西安北；G2012西安北15:45发车，17:10到洛阳龙门。 “牡丹号”高铁旅游列车的开行，是结合两地旅游市场及游客需求，加强“铁路+旅游”合作，助力洛阳市旅游市场繁荣和高质量发展的重要举措；是贯彻落实河南省十四五规划“推动建设郑(州)洛(阳)西(安)高质量发展合作带”的具体行动。此举能够进一步加强洛阳都市圈和西安都市圈两大都市圈的联系，为两地经贸合作、商旅往来、人员流动等提供更加便捷的交通保障。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟)