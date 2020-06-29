河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集重磅来袭！

文旅消费季，花开洛阳城！洛报融媒记者28日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，4月2日至5日，河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集将在洛阳市涧西区广州市场步行街举行。

文旅消费季，花开洛阳城！

洛报融媒记者28日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，4月2日至5日，河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集将在洛阳市涧西区广州市场步行街举行。

河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、涧西区人民政府、洛阳银行承办。活动围绕“文创新天地”“网红打卡地”“文旅体验地”“夜经济集聚地”四个主题内容，丰富文旅消费供给，营造文旅消费场景，全面展示全省及洛阳都市圈文化旅游产品、非物质文化遗产、文创等，让游客感受传统文化与现代文创融合碰撞的魅力，推动全省、全市文旅消费持续提质扩量，助力文化旅游强省建设。

据介绍，本届河洛文化大集的举办地广州市场步行街距离洛阳地铁1号线牡丹广场站非常近，交通便利，游客可以坐着地铁来“赶集”。

本届河洛文化大集有啥好玩的？记者了解到，活动期间广州市场步行街将设置全省文化旅游产品展区、洛阳都市圈文化旅游产品展区、洛阳市文化旅游产品展区、广州市场老风情展区、非遗国潮文创展区、“东方博物馆之都”文创展区、牡丹文创产品展区、“洛阳礼物”展区、洛阳银行展区、特色小吃展区、演艺区、线上直播区等，通过线上+线下、产品+消费、活动+场景，助推广州市场步行街特色文旅商业街区内容档次持续提升，成为知名文旅消费“打卡地”。

各个展区都有哪些亮点？不妨收好这份“赶集”攻略。

1.全省文化旅游产品展区

突出创意生活化、产品大众化、携带便利化，组织全省其它省辖市的“老家河南”系列产品、开封礼物、许昌礼物、文创产品、工艺美术品、麦秆画、木版年画、汴绣等特色文化旅游创意产品参加本届大集。

2.洛阳都市圈文化旅游产品展区

突出展示、交流、共享，邀请洛阳都市圈内的济源市、孟州市、汝州市、鲁山县、义马市、渑池县、卢氏县等县(市)的特色文旅产品参展。

3.全市文化旅游产品展区

突出特色化、创意化、易消费，组织全市唐三彩、三彩艺、非遗产品、文创产品，以及“栾川印象”“洛水山肴”“嵩上好礼”等特色产品参加本届大集。

4.广州市场老风情展区

突出老味道、旧印迹、慢寻找、曾回忆，人来人往的广州市场步行街上，饭店、商店悬挂旧日的旗号番号，时髦女郎的靓丽旗袍、挑着“鲜货”的车夫、卖鲜花的女孩和老牌自行车、珠江半导体收音机、针头线脑的货郎担儿等曾经的元素符号，在这条步行街上重现，集中展现上世纪五十年代洛阳的市井况味、生产生活、产品作品，挖掘、整理、展示老产品、老照片等，激发人们重温昨日的美好回忆。

5.非遗国潮文创展区

突出手艺、创意、传统、时尚，展示知名非遗传承人、文创设计专业师生、创意设计机构的非遗及相关创意产品，展示内涵丰富、创意十足、现代时尚、消费者喜爱的非遗创意设计作品产品。

6.“东方博物馆之都”文创展区

突出创意、产品、成果，展示洛阳“东方博物馆之都”考古盲盒、辟邪系列、“博礼文创”等特色文创产品，展示相关文创产品、文物修复成果、系列图书，展示“丝绸之路、运河中心、万里茶道枢纽”之旅、“河洛文明寻根”之旅、“文化艺术”之旅等5条“东方博物馆之都”精品文博研学线路。

7.牡丹文创产品展区

突出地方特色、知名产品，展示洛阳牡丹文创园区、企业创作生产的牡丹瓷、牡丹画、牡丹饼、牡丹茶、牡丹油等牡丹文化创意产品，提升洛阳牡丹文创产品的知名度美誉度。

8.“洛阳礼物”展区

由洛阳旅发集团组织实施，展示近年来市场认可度高、销售形势好、富有创意的特色文创产品，扩大“洛阳礼物”的市场影响。

9.洛阳银行展区

设立金融服务互动体验大屏、人机对话体验区等，让市民游客现场感受智能开户、在线生活缴费、AI智能全场景金融服务等。

10.特色美食区

突出地方特色、知名小吃，展示洛阳市各县区特色知名美食小吃。

11.演艺活动区

与“古都夜八点”促消费活动紧密结合，采取“白天+夜晚”模式，策划举办各类演艺活动，吸引眼球，拉动消费。在不同区域设立民国老广州人体活雕塑，开展功夫茶壶表演。举办百人民国旗袍秀，开展现场巡游表演。举办“点亮非遗”非遗展演活动，集中展示非遗文化。

12.线上直播展演区

设立线上直播展演区，邀请知名网红达人、知名非遗传承人等，通过现场制作、表演、互动等方式，以线上带动线下，以互动吸引关注，以展演推动传播，增强现场性、互动性和浸入感、体验感。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张国杰)(图片为资料图片)