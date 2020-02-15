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更重创新，紧跟需求促消费——三谈办好中原国际文化旅游产业博览会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-13 08:51

　　花样弄潮，海淘世界！

　　昨天，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节精彩启幕。展会现场，充满异域风情的特色商品琳琅满目，富有中原与河洛文化特色的非遗产品异彩纷呈，吸引市民游客纷至沓来。从创新推出白天非遗表演、晚上歌舞演出的展会模式提升人气，到试水邀请知名网红、带货大咖现场直播带货，再到发力线上观展、预约、展示和交易，一系列“新玩法”，让本届博览会带给人们“不一样”的体验。

　　生活需要烟火也渴望色彩，在群众文化需求迈向更高品质的今天，越来越多的人愿为美好生活买单。就在最近，中国旅游研究院发布的一项调查显示，在文化消费上，近九成受访者认为其重要性不亚于衣食住行。在文旅产品呈现上更重创新，在满足群众需求上更重共鸣，不断更新办会方式和内涵，就不缺市场与追捧。理念更新，模式更潮、展品更丰，这届被称为3.0版的博览会，令人眼前一亮。这背后，折射出节会模式与产品供给的迭代升级，映衬出对群众美好生活向往的热切回应，堪称培育壮大文旅消费新动能的务实之举。

　　诚然，从“1.0”到“3.0”，从“无中生有”到“有中出新”，中原国际文化旅游产业博览会一直走在创新路上，为打造惠民消费盛宴而努力。比如，首届博览会应运而生，汇聚“一带一路”30多个国家和地区、千余家文旅企业参展，3天接待市内外游客3.8万人次；第二届在延续传统中推陈出新，“1＋N”的展会布局，携程等国内知名文旅企业的加盟，省内18地市及周边省市特色商品的亮相，让展会赚足了人气和财气，4天时间创下交易总额6200万元的佳绩。而本届博览会巧妙融入“古都夜八点”“古都新生活”消费品牌，应势推出文旅消费惠民代金券，背后指向亦不言而喻。

　　一个旨在走向“诗和远方”的品牌盛会，只有跟生活同生共长，在持续创新中找准与时代的“对位”，才可能拥有强大生命力、吸引力、影响力。置身加快构建新发展格局的当下，包括洛阳在内，各地在扩内需、促消费上“八仙过海、各显神通”，文旅消费无疑是重头戏。这就需要文旅博览会更好肩负起“引领品质生活、催生消费活力”的使命，紧跟时代潮流，顺应美好需要，矢志推陈出新，以理念、模式和内容的不断突破，换来“供给”与“需求”的更加适配，让逛展游客“嗨购不停”。

　　消费无上限，创新无止境。作为文旅融合成果的集中展示地、产业交流交易的开放大平台，中原国际文化旅游产业博览会被寄予无限期许。把创新当成一种习惯，不断提升办会品质，持续擦亮盛会品牌，我们就能以此为契机激发文旅消费活力，为洛阳经济发展注入澎湃动力！(洛平)
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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