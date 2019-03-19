清明出游大数据显示 洛阳成热门文旅目的地

随着清明小长假日益临近，越来越多的人规划起出游行程。24日，洛报融媒记者综合去哪儿、携程等在线旅游平台发布的大数据发现，今年清明小长假，赏花游、文化游受追捧，洛阳成为热门文旅目的地。

随着清明小长假日益临近，越来越多的人规划起出游行程。24日，洛报融媒记者综合去哪儿、携程等在线旅游平台发布的大数据发现，今年清明小长假，赏花游、文化游受追捧，洛阳成为热门文旅目的地。

根据同程旅游搜索预订情况，3月上半月，清明节国内游搜索预订情况持续升温，其中清明节国内游预订量同比上涨达450%。随着国内疫情防控形势日趋稳定，我国旅游业快速回暖，公众出游需求将得到进一步释放。

踏青赏花一直是清明节的热门出游主题。日前，携程旅行发布的2021年清明假期出游预测报告显示，中国国花园在“全国十大热门景区”中排名第七。

与以往清明节出游不同，今年文化古迹类景区格外受关注。今年河南春晚歌舞节目《唐宫夜宴》不仅带火了博物馆里的唐俑，还带火了古都洛阳。受最近考古新发现的影响，二里头夏都遗址博物馆也被不少游客列入行程单。

去哪儿数据显示，今年以来，隋唐洛阳城国家遗址公园搜索热度高居不下，与2019年同期相比，搜索热度增长4倍；截至3月22日，清明假期坐飞机去洛阳的旅客与2019年同期相比，增长超过两成，洛阳成为文化旅游热门目的地。

火热现象的背后，是洛阳近年在文化旅游领域的持续发力。

去年冬季，洛阳栾川老君山凭借一场大雪，十天之内六登央视。短视频平台上，君山金顶的绝美雪景惊艳众人，火爆全网，景区客流爆发式增长，且热度持续至今，老君山成为全国热门旅游景点之一。

今年春节后，洛阳举行的“点亮隋唐洛阳城”亮灯仪式，再现隋唐上元夜盛景，吸引人民日报与新华网两家重量级媒体强势聚焦。外交部发言人华春莹发推特向世界推介《河南博物院元宵奇妙夜》，其中的洛阳元素圈粉无数。一时间，洛阳“古今辉映”的城市气质深入人心，隋唐洛阳城应天门、明堂景点成为网友向往的“诗和远方”。

春暖花开，洛阳即将进入一年中最美的时节。千年古都将以盛放的牡丹花，迎接四海宾朋。近年，洛阳以花为媒，借助牡丹文化节舞台，经济、社会、文化等各领域取得了长足发展，惠民之花、城建之花、生态之花、产业之花、创新之花、开放之花绽放全城，洛阳牡丹文化节成为一张金灿灿的文化名片。

今日的洛阳，出彩的不止是牡丹。“东方博物馆之都”初具规模，102座博物馆“串珠成链”；二里头夏都遗址博物馆向世界展示“最早中国”；应天门、九洲池等遗址保护展示工程连点成片，隋唐洛阳城国家遗址公园让人一眼千年、梦回大唐。龙门石窟成为全国智慧景区标杆，关林与白马寺擦亮洛阳文旅“金字招牌”。

洛阳已备好丰盛的文旅大餐，无论您想赏花游还是文化游，都将不虚此行。(洛报融媒记者 李冰 文/图)